Grève du 5 juin : Fonction publique, SNCF, quelles mobilisations attendues ?

La CGT a lancé un appel à la grève interprofessionnelle pour ce jeudi 5 juin, notamment pour exiger l'abrogation de la réforme des retraites. De nombreuses mobilisations sont annoncées partout en France.

La CGT a lancé un appel interprofessionnel à la grève ce jeudi 5 juin. A cette date, les députés vont s'exprimer "pour ou contre l'abrogation de la retraite à 64 ans". Le syndicat appelle donc à la mobilisation, notamment du personnel de la Fonction publique. Elle revendique la retraite à 60 ans, avec le droit de départ anticipé pour les carrières longues et ceux qui exercent des fonctions pénibles. Elle souhaite aussi la réduction du temps de travail tout au long de la vie avec les 32 heures ainsi que la création d'emplois et la titularisation des contractuels, comme le détaille un communiqué.

Les revendications portent également sur les salaires avec la demande d'une augmentation immédiate à minima de "10 % de la valeur du point d’indice, de son indexation sur l’inflation, de la refonte des grilles indiciaires, de l’égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes". Ils exigent aussi l'abrogation de tout jour de carence et le retour d'une indemnisation complète en cas d'arrêt maladie. Des mobilisations sont ainsi prévues jeudi dans toute la France : elles sont répertoriées sur cette carte.

En parallèle, la CGT a appelé dans un second communiqué les cheminots à "agir massivement par une grève", les négociations avec la direction de SNCF Voyageurs n'ayant pas abouti. "Lors de cette rencontre, la CGT a réitéré ses propositions concernant la refonte et la revalorisation des primes de travail ainsi que sur les conditions de travail et de commande du personnel", retrace le communiqué. Le syndicat réclame notamment une augmentation des salaires avec une grille unique et un décompte horaires pour les cheminots.

La date de mobilisation n'a, une nouvelle fois, pas été choisie au hasard : le 4 juin, la direction SNCF compte organiser des groupes de travail autour des revendications. La CGT regrette le manque de garanties avant cette réunion, mais affirme être prête à lever le préavis si la direction prenait d'ici là "des engagements de nature à esquisser un compromis satisfaisant ou la satisfaction des revendications". Une seconde date de mobilisation a aussi déjà été acté pour le 11 juin.

Des perturbations dans les transports ?

Si la CGT semble déterminée, Sud Rail et le collectif ASCT, qui avaient lancé la grève SNCF autour du pont du 8 mai, ne sont à ce jour pas alliés au mouvement. Ils souhaitent opter pour des actions "moins prévisibles". La grève précédente n'avait, en effet, pas donné les résultats escomptés car la SNCF avait eu le temps de se préparer faisant appel à des cadres volontaires internes pour compenser le manque de personnel. Cette action avait été dénoncée par les syndicats. Fabien Villedieu, secrétaire fédéral de Sud Rail, avait qualifié ces remplaçants de "mercenaires briseurs de grève". Il avait expliqué être enclin à annoncer les mobilisations seulement 4 jours en amont, "au dernier moment". Une telle manœuvre est légale puisque les grévistes doivent se déclarer au moins 48 heures avant.

En prévision, Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF, a déjà prévenu sur BFMTV le 22 mai dernier que la SNCF continuera de "tout faire pour faire rouler les trains". Il assure cependant "être gêné de cette espèce d'épée de Damoclès permanente sur la tête des Français". "Ce ne sont pas des jeux, tout ça. Les Français, ils ont besoin de leur train. Quand ils partent en week-end, ils ont besoin de savoir, ils ont besoin de s'organiser", a-t-il ajouté.