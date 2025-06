Orages en France : 5 départements en vigilance orange, le retour de la grosse grêle

Un nouvel épisode orageux frappe l'Est du pays ce vendredi 6 juin, cinq départements sont placés en vigilance orange alors que des phénomènes violents sont annoncés, dont des chutes de grosse grêle.

Les phénomènes orageux se succèdent en France et en particulier sur l'Est du pays. Météo France place 5 départements en vigilance orange pour les orages ce vendredi 6 juin : l'Ain, l'Isère, le Rhône, la Loire et la Haute-Loire. Les alertes doivent entrer en vigueur à 16 heures et durer jusque dans la nuit de vendredi à samedi. 11 autres départements limitrophes sont placés en vigilance jaune et l'agence prévient qu'ils sont "susceptibles d'être concernés par le risque de phénomènes violents" et que le niveau d'alerte pourrait être réhaussé.

Cet épisode pluvio-orageux s'annonce violent selon Météo France. Plusieurs salves d'orages sont attendues entrecoupées de courtes accalmie. Comme lors des précédentes vigilances, la menace de phénomènes violents pointe : de la grosse grêle avec des grêlons de plusieurs centimètres de diamètre, des pluies intenses avec d'importants cumuls compris entre 30 et 50 mm, voire plus, en peu de temps et de fortes rafales ainsi que des phénomènes tourbillonnaires.

Les intempéries successifs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes s'expliquent par l'air chaud et humide qui pèse dans le territoire. Le phénomène orageux n'est pas généralisé, mais très localisé et devrait surtout toucher le nord de l'Isère.