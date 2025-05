Orages en France : après la chaleur intense, des orages ce week-end

La journée de vendredi a été la plus chaude jamais enregistrée au mois de mai. Les températures vont localement baisser et des orages, parfois violents, vont éclater ce week-end.

36,4 °C à Belin-Béliet (Gironde), 34,7 °C à Toulouse (Haute-Garonne), 32,6 °C au Mans (Sarthe), la journée du vendredi 30 mai a été marquée par des records de chaleur pour un mois de mai. Qui dit chaleur intense, dit orages. Météo France place en alerte "orage" de nombreux départements ce week-end. Ceux-ci pourraient commencer localement en matinée samedi 31 et le phénomène pourrait s’étendre jusqu’à dimanche soir.

Samedi 31 mai, de nombreux départements sont placés en vigilance jaune pour orage : l’Ain, l’Aisne, l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l’Ardèche, les Ardennes, l’Ariège, l’Aube, l’Aveyron, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Côte-d’Or, le Doubs, l’Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Loiret, la Lozère, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Somme, la Vienne, les Vosges, l’Yonne, le Territoire de Belfort, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-d’Oise et Andorre.

Dimanche 1er juin, Météo France place en vigilance jaune pour orage les départements de l’Ain, de l’Allier, de l’Ardèche, des Ardennes, de l’Ariège, de l’Aube, de l’Aude, de l’Aveyron, du Cantal, de la Corrèze, de la Côte-d’Or, de la Dordogne, du Doubs, de la Drôme, de la Haute-Garonne, du Gers, de l’Isère, du Jura, des Landes, de la Loire, de la Haute-Loire, du Lot, du Lot-et-Garonne, de la Lozère, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de la Nièvre, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Rhône, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire, de la Savoie, de la Haute-Savoie, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, des Vosges, du Territoire de Belfort, et Andorre.

L'organisme public de météorologie précise que la dégradation orageuse débutant samedi va d'abord toucher le Massif central (...) En fin de journée, des averses parfois orageuses se déclenchent à partir des Pyrénées puis s'étendent sur le sud de l'Aquitaine", précise-t-on. Sur la côte aquitaine, le vent tourne à l'ouest et se renforce en fin d'après-midi sur le littoral basque et landais, se propageant ensuite au pied des Pyrénées.

Les températures sont bien au-dessus des moyennes de saison et inquiètent les scientifiques. Elles auraient près de trois semaines d'avance par rapport à 2024, ce qui confirme une tendance notable depuis plusieurs années. Comme le rapporte TF1, le phénomène est planétaire. L'an dernier et pour la première fois, le réchauffement a dépassé le seuil d'1,5 degré. Cela n'avait pas été constaté depuis 1850.

De la grêle redoutée dans un département, des villes épargnées

De la grêle est aussi prévue sur la Champagne-Ardenne, explique RTL. Ailleurs, le soleil restera de rigueur, les températures y resteront toujours agréables dans l'après-midi comme à Avignon avec 33 °C ou à Paris avec 30 °C. Dimanche, les températures devraient chuter fortement, plus particulièrement sur la moitié nord. La pluie sera présente sur la quasi-totalité du pays le matin, excepté sur la façade méditerranéenne. De manière générale, "le temps deviendra plus variable avec un risque orageux persistant du sud à l'est et davantage d’éclaircies dans un air plus frais au nord-ouest", précise La Chaîne Météo.