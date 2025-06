Orages en France : ces départements en vigilance orange, d'autres prêts à les rejoindre

Météo France place 41 départements en vigilance pour les orages ce mardi 3 juin, dont 5 en alerte orange. Ce nombre risque d'augmenter au cours de l'après-midi ou dans la soirée face à la violences des intempéries. Rafales de vent, pluies abondantes et grêlons sont annoncés.

Les systèmes orageux se succèdent au-dessus de la France. Après les chutes de grêle de dimanche et les fortes pluies orageuses de lundi, de violentes intempéries sont de nouveau annoncées et attendues ce mardi 3 juin. Météo France place ainsi 36 départements en vigilance jaune pour les orages (et quelques-uns pour les avalanches en prime), mais elle a activé l'alerte orange dans 5 territoires du centre-est du pays : l'Ain, du Jura, de la Loire, du Rhône et de la Saône-et-Loire. Les vigilances jaunes sont d'ores et déjà actives, mais les alertes orange doivent entrer en vigueur à 14 heures et le rester jusqu'à 23 heures.

"Un risque d'orage grandissant l'après-midi est à surveiller du centre-est au nord-est" du pays écrit l'agence météorologique. Dans les départements placés en vigilance orange, les orages "pourront s'accompagner de chutes de grêle, de rafales de vent voisines de 80 à 100 km/h, d'intenses précipitations de l'ordre de 20 à 40 mm en une à trois heures et d'un foudroiement important". Les grêlons pourraient atteindre les 4 centimètres de diamètre, voire plus gros, mais sans être comparable aux chutes de grêle du week-end selon les prévisions. Une accalmie est attendue dans cette zone en milieu de nuit. Dans les départements limitrophes des orages forts mais plus isolés sont possibles et pourraient justifier une augmentation du nouveau de vigilance.

Un autre axe d'instabilité météorologique est prévu sur le Sud-Ouest. Un "risque important d'orages produisant des pluies très abondantes" est attendu dans la soirée et en début de nuit autour des Pyrénées. Ce risque "pourrait justifier un passage en vigilance orange de certains départements d'Occitanie notamment", prévient Météo France. Des alertes qui pourraient se prolonger sur la journée de mercredi durant laquelle les orages devraient s'étendre jusqu'au sud-est en repassant par le Massif central.

41 départements sont en vigilance orange ce mardi 3 juin selon le bulletin de Météo France : l'Ain, l'Allier, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Côte-d'Or, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Isère, le Jura, les Landes, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, la Haute-Vienne, les Vosges, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Territoire de Belfort.