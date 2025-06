Orages en France : un trentaine de départements en vigilance, de fortes pluies en vue

Plus d'une trentaine de départements sont placés en vigilance jaune pour les orages et/ou les pluies et les inondations ce lundi 2 juin par Météo France. Une activité orageuse" soutenue" est annoncée.

Après un vendredi marqué par les records de chaleur, le week-end a été rythmé par les orages. Le temps se calme un peu ce lundi 2 juin, même si une grande partie du pays reste placée en vigilance jaune par Météo France. L'agence météorologique prévoit des orages et de la pluie dans plusieurs régions : "De l'Aquitaine et l'Occitanie jusqu'à l'Alsace, la Franche-Comté et Rhône-Alpes, dès le matin un temps couvert avec des pluies souvent généralisées et orageuses par moments s'installe et s'attarde toute la journée". Dans le sud-est les averses se renforceront essentiellement en cours d'après-midi. Si les intempéries ne devraient pas être aussi intenses que celles de la veille, "l'activité orageuse peut encore être passagèrement soutenue" et "les cumuls de pluie sont aussi à surveiller" selon Météo France.

S'il n'y a plus de vigilance orange active ce lundi 2 juin, une trentaine de départements sont en vigilance jaune pour l'ensemble de la journée. Des alertes orages sont en place dans l'Ain, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aude, le Cantal, le Doubs, la Drôme, la Haute-Garonne, le Gers, l'Isère, le Jura, les Landes, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, les Vosges et le Territoire de Belfort. Une liste à laquelle il faut ajouter trois départements place en vigilance jaune pour la pluie et les inondations : l'Aveyron, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

Des violents orages et de grêlons de 8 à 12 centimètres

Les orages ont été violents ce week-end, notamment dans le centre-est du pays. C'est durant la journée de dimanche que les orages ont été les plus actifs et virulents, notamment dans une dizaine de départements placés en vigilance orange par Météo France : l'Ain, l'Ardèche, le Doubs, la Drôme, l'Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Rhône et la Saône-et-Loire.

Les intempéries étaient telles que 19 000 éclairs ont été observés au dessus de la France rien que sur la journée de dimanche. Elles ont parfois été accompagnées par d'importantes rafales de vent allant jusqu'à 90 km/h, voire plus, et des précipitations plus ou moins fortes. S'il était surtout question de pluie, les averses ont laissé place à des chutes de grêlons dans les départements du centre-est, notamment ceux en vigilance orange. Les grêlons atteignaient jusqu'à 8 centimètres de diamètre. Les dégâts matériels ont été nombreux : toitures endommagés, voitures criblées d'impacts, chutes d'arbres et réseaux ferroviaires endommagés.

En plus de l'important système orageux qui a surplombé les départements en vigilance orange, un orage supercellulaire a aussi survolé le Puy-de-Dôme dans la soirée de dimanche. Plusieurs communes de l'est du département ont été touchées avec des dégâts similaires : toitures et voitures endommagés, réseau électrique perturbé. Environ 4 000 foyers ont été privés d'électricité dans la soirée avant un retour à la normale dans la nuit. Là aussi, les chutes de grêle ont été chutes "exceptionnellement grosses" avec des grêlons mesurant jusqu'à 7 centimètres de diamètre, voire 10 à 12 centimètres. Aucune victime n'est à déplorer.