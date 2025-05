Fumer dans ces lieux dès le 1er juillet vous exposera à une amende salée

L'annonce a été faite jeudi 29 mai par Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Dans le quotidien *Ouest-France*, elle déclare ainsi qu'il sera dorénavant interdit de fumer dans de nombreux lieux publics de France.

La nouvelle mesure entrera en vigueur très prochainement. La ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, Catherine Vautrin, a annoncé dans une interview accordée au quotidien régional Ouest-France que la cigarette serait interdite dans les lieux publics à l'extérieur où des enfants peuvent se trouver : "Les plages, parcs et jardins publics, abords des écoles, abris de bus, équipements sportifs", a ainsi détaillé la ministre. Elle a aussi ajouté que les lieux investis par les enfants devaient être protégés : "Là où il y a des enfants, le tabac doit disparaître", a-t-elle précisé. En ce qui concerne les terrasses, les cafés et la cigarette électronique, la ministre a indiqué qu'ils ne seraient pas concernés par cette interdiction. La question du périmètre d'interdiction autour des écoles sera bientôt précisée dans le décret de mise en œuvre. "Nous sommes en train de le déterminer avec le Conseil d'État, et nous ferons confiance aux élus pour le mettre en place de façon pragmatique", a déclaré Mme Vautrin. Collèges et lycées sont également concernés par cette mesure.

La ministre de la Santé a aussi exprimé son souhait de parvenir à "baisser le taux de nicotine autorisé" dans les produits. "J'ai besoin des avis scientifiques et techniques pour fixer les détails" de ces mesures, prévues pour entrer en vigueur "d'ici la fin du premier semestre 2026", a-t-elle souligné.

Une amende de 135 euros en cas de manquement

L'interdiction entrera en vigueur le 1er juillet prochain. Le non-respect de l'interdiction pourra déclencher une contravention de 135 euros. Catherine Vautrin a aussi estimé que la possibilité de fumer "s'arrête là où commence le droit des enfants à respirer un air pur". Généraliser les espaces sans tabac fait partie des mesures énoncées dans le Programme national de lutte contre le tabac (PNLT) 2023-2027. Elles ont été présentées par Aurélien Rousseau, ministre de la Santé de l'époque.