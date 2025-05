Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 30 mai 2025, 220 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. La Française des jeux vous propose de tenter de remporter 220 millions d'euros en jouant à l'Euromillions ! Vous avez jusqu'à 20h15 pour participer.

220 millions d'euros sont en jeu ce vendredi 30 mai à l'EuroMillions (FDJ)! Pour tenter votre chance, il suffit de remplir une grille avant 20h15 aujourd'hui, en ligne sur le site de la FDJ ou dans un point de vente agréé.

Une grille coûte 2,50 euros

Le principe est simple : choisissez 5 numéros entre 1 et 50, puis 2 étoiles entre 1 et 12. La combinaison gagnante sera tirée à 21h05 à Paris, et les résultats seront disponibles peu après sur les sites officiels. Une grille coûte 2,50 €, et vous pouvez également opter pour l'option My Million (incluse en France), qui garantit un gagnant à un million d'euros à chaque tirage. Attention : il faut avoir 18 ans révolus pour jouer.

Les chances de décrocher le jackpot à l'EuroMillions sont d'environ 1 sur 139 millions. Pour gagner, il faut trouver les 5 bons numéros et les 2 étoiles. Si la probabilité est faible, d'autres rangs de gains existent : par exemple, avec 5 numéros sans les étoiles, vous avez une chance sur 3 millions. Jouer reste un jeu de hasard : il n'existe aucune méthode pour garantir une victoire.