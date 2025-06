Alfred Dreyfus devient "général" : l'émotion de sa famille à l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a voté à l'unanimité "pour" élever Alfred Dreyfus "au rang de général de brigade". Une réhabilitation qui a ému ses descendants.

C'est une injustice que tous les Français connaissent et qui a été résolue ce lundi 2 juin 2025 à l'Assemblée nationale. Une proposition de loi de Gabriel Attal visant à élever "Alfred Dreyfus au rang de général de brigade", comme un "acte de réparation" 130 ans après sa condamnation, a été votée à l'unanimité par les députés.

Pour le président du groupe Ensemble, il s'agit de "promouvoir aujourd'hui Alfred Dreyfus au rang de général de brigade constituerait un acte de réparation, une reconnaissance de ses mérites et un hommage rendu à son engagement républicain". Dans son texte, l'ancien Premier ministre précise que "l'antisémitisme qui frappa Alfred Dreyfus n'appartient pas à un passé révolu", et la "République doit sans cesse réaffirmer sa vigilance, sa fermeté, son engagement absolu contre toutes les formes de discrimination".

Après avoir été innocenté, Alfred Dreyfus a réussi à être réintroduit au rang de chef d'escadron, ce qui "ne correspond pas à une reconstitution de carrière complète", dénonçait le rapporteur de la proposition de loi, Charles Sitzenstuhl (Renaissance). Une question qui "a été longtemps occultée et ignorée, en dehors de sa famille et des spécialistes de l'Affaire", note le député.

Une injustice enfin réparée

Pour comprendre l'importance de ce texte, il faut revenir sur l'affaire Dreyfus. En 1894, le capitaine Alfred Dreyfus est condamné à la déportation à vie sur l'île du Diable, en Guyane. Il est accusé d'"espionnage" pour le compte de l'Allemagne, dans un contexte plus que tendu entre les deux pays. Il s'agissait en fait de fausses accusations alimentées par un antisémitisme ancré dans la société française de l'époque. Il a été innocenté en 1906 par un arrêt de la Cour de cassation, puis réintégré dans l'armée.

Mais Alfred Dreyfus s'est battu contre l'injustice qu'il a subie pendant le reste de sa vie, comme l'ont témoigné deux de ses descendants, Charles Dreyfus (petit-fils) et Michel Dreyfus (arrière-petit-fils), vendredi 28 mars sur le plateau de France 5. "Quand on regarde un tout petit peu les choses […] on découvre que du début jusqu'à la fin de son affaire, c'est-à-dire de 1894 jusqu'à 1906, il a été acteur de son histoire", assurait alors son arrière-petit-fils. "En 1894, on a retrouvé des échanges de lettres avec son avocat […] et dès son retour, il s'est mis au courant et je crois même qu'il a impressionné les personnes qui étaient présentes, parce qu'en quinze jours, il maîtrisait tout".

Ses descendants étaient présents au balcon de l'hémicycle pendant le vote des députés. Un instant d'autant plus émouvant que l'unanimité des élus a voté pour la réhabilitation de leur ancêtre.