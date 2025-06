Cette image saugrenue qui apparaît sur Youporn et Pornhub à la place des vidéos X

Le groupe qui édite Youporn, Pornhub et Redtube mettent en ligne un message pour annoncer la fermeture de leurs sites en France. Avec une image très étonnante.

Ce mardi 4 juin 2025, plusieurs sites pornographiques, dont Pornhub, YouPorn et Redtube suspendent l'accès à leurs plateformes en France. Cette action fait suite à l'entrée en vigueur de nouvelles réglementations imposant des vérifications d'âge strictes pour protéger les mineurs de contenus inappropriés. Dans l'après-midi, les utilisateurs de ces sites ne trouveront plus les vidéos pornographiques, mais tomberont sur une page d'accueil expliquant la position de l'entreprise sur le sujet.

Le groupe Ayo, qui édite ce sites internet, a même choisi d'utiliser une image dotée d'une dimension politique considérable, puisque les internautes feront face à l'image du tableau "la Liberté guidant le peuple" du peintre Eugène Delacroix. "Nous nous servons de notre site comme d'un panneau publicitaire géant", a fait savoir à l'AFP Alex Kekesi, vice-présidente de la communauté et de la marque chez Aylo.

Les sites pornographiques en question s'offusque de la loi SREN (Sécuriser et Réguler l'Espace Numérique), adoptée en mai 2024, qui oblige les sites X à mettre en place des systèmes de vérification d'âge robustes, tels que des mécanismes de double anonymat, afin d'empêcher l'accès des mineurs à leurs contenus. Ces mesures visent pourtant à renforcer la protection des jeunes en ligne, conformément aux directives de l'ARCOM, le régulateur français des médias numériques.

Les éditeurs des sites pornographiques comme Pornhub ou YouPorn dénoncent des contraintes techniques jugées excessives et des risques pour la vie privée des utilisateurs. Cette action vise à protester contre ce qu'ils considèrent comme une atteinte à la liberté d'expression et une pression réglementaire disproportionnée.

Le gouvernement français maintient sa position, affirmant que la protection des mineurs en ligne est une priorité absolue. L'ARCOM a indiqué qu'en cas de non-conformité, elle pourrait ordonner le blocage des sites concernés sans passer par une décision judiciaire préalable, conformément aux nouvelles dispositions légales.

Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, a personnellement réagi de cette décision d'Aylo. "Pornhub, YouPorn et Redtube refusent de se conformer à notre cadre légal et décident de partir. Tant mieux ! Il y aura moins de contenus violents, dégradants, humiliants accessibles aux mineurs en France ", a-t-elle écrit sur X.