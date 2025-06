L'affiche de la marche des fiertés déclenche un tollé, pourquoi certains politiques s'insurgent ?

L'InterLGBT a publié l'affiche de la marche des fiertés parisienne, et cela n'a pas plu. Des personnalités politiques de droite et d'extrême droite dénoncent "des marqueurs d'extrémistes".

Le mois de juin est le mois des fiertés dans le monde. La France va donc accueillir plusieurs événements, dont des marches des fiertés, pendant ce mois aux couleurs de l'arc-en-ciel. Comme il est d'usage, l'InterLGBT a publié l'affiche de la marche parisienne, qui se déroulera le samedi 28 juin, de la station de métro Palais Royal Musée du Louvre à la place de la Nation. Mais le visuel de cette affiche ne met pas tout le monde d'accord. On y voit sept personnages, dont six aux couleurs de l'arc-en-ciel et portant une affiche "contre l'internationale réactionnaire". L'un d'eux porte un tee-shirt sur lequel on voit un triangle rose, cousu sur les uniformes des détenus homosexuels des camps de concentration de l'Allemagne nazie.

Le septième est en noir et gris, avec les yeux confus et une croix celtique tatouée dans le cou. Ce symbole est utilisé dans les cercles néonazis européens. Ce personnage semble mort et est tenu par la cravate par une des personnes colorées. Enfin, l'un des personnages porte un pin's représentant le drapeau palestinien ainsi qu'un sac aux mêmes couleurs.

La droite et l'extrême droite réagissent

C'est cela qui pose problème à la droite de la classe politique. Sébastien Chenu, le vice-président du Rassemblement national a réagi sur X : "Femme voilée, homme blanc martyrisé et caricaturé en facho, soutien à la Palestine, alors que les homos, bis et trans y sont massacrés… voilà les marqueurs d'extrémistes qui se moquent des violences bien réelles que subissent les homos en France comme tant d'autres Français."

Un rejet de cette affiche partagé par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse : La Région Île-de-France, qui contribue à la sécurisation de la marche, refuse d'être associée à cette affiche qui incite à la violence avec son cadavre renversé ! Nous refusons tout message qui peut inciter à des débordements de haine." L'élue a ensuite ajouté que la Région avait demandé "le retrait de son logo" et assure que "la subvention ne sera pas versée".



L'indignation d'un groupe LGBTQ+ juif

Les politiques ne sont pas les seuls à s'indigner de cette affiche. En effet, le groupe juif gay et lesbien de France, Beit Haverim, dénonce des "choix de communication irréfléchis". Ses membres estiment que le fait de placer les "couleurs du drapeau palestinien" est "une instrumentalisation politique qui engage l'ensemble des structures sans leur consentement explicite".

L'Inter-LGBT justifie ce choix en assurant que le sac vert, rouge et blanc n'a "rien à voir avec la Palestine, il représente le drapeau de la Hongrie et le drapeau de la Bulgarie où les prides (marches des fiertés, ndlr) sont interdites actuellement". Ces marches n'y sont en réalité pas interdites, mais ouvertement critiquées par le gouvernement hongrois et l'extrême droite bulgare.

Concernant le pin's représentant clairement le drapeau de la Palestine, il est au côté d'autres pin's comme un représentant la lutte féministe. Ceux-là "représentent la convergence des luttes à laquelle l'Inter LGBT est attachée".