Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 7 juin 2025, 6 millions d'euros en jeu [EN DIRECT]

LOTO. Samedi 7 juin 2025, la FDJ met en jeu six millions d'euros. Le tirage du Loto a lieu en début de soirée. Les résultats seront alors connus et pourraient bien faire des heureux. Retrouvez-les sur notre page.

Les résultats du tirage du Loto du samedi 7 juin tomberont aux alentours de 20 h 45 ce soir. Six millions d'euros sont mis en jeu par la Française des Jeux (FDJ). Dix personnes pourront éventuellement remporter 20 000 euros.

Vous pourrez trouver les résultats ci-dessous, une fois ceux-ci publiée :

Pour remporter le jackpot, il faut avoir participé au tirage. La cagnotte peut être gagnée seulement si un participant coche les six bons numéros et que personne d'autre ne joue les mêmes. En outre, la Française des Jeux propose plusieurs options pour maximiser les chances de devenir l'heureux gagnant du Loto, ou du moins de permettre de gagner une jolie somme. Ainsi, avec l'option "second tirage", il est possible de rejouer les numéros d'une grille, hors numéro chance, à chaque tirage du Loto pour la somme de 80 centimes en plus du ticket classique. Cela permet aux joueurs de participer une deuxième fois.

Toutefois, avant de jouer, il est bon de se rappeler que cela reste un jeu de chance et de hasard. Et donc, la probabilité de remporter le jackpot est faible.

Il est aussi possible de remporter des gains intermédiaires, des gains plus ou moins élevés selon le nombre de numéros trouvés. Pour jouer, il faut soit remplir une grille au bureau de tabac agréé par la FDJ le plus proche, soit se connecter sur le site ou l'application de la FDJ pour tenter sa chance en ligne. Aurez-vous de la chance ce soir ? Découvrez en direct les résultats du Loto sur notre site.