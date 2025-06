Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 9 juin 2025, 7 millions d'euros en jeu

LOTO. Retrouvez les résultats du tirage du loto de ce lundi 9 juin. Tentez votre chance de devenir millionnaire en jouant au tirage de ce soir.

Quelle meilleure manière de commencer la semaine qu'en devenant multimillionnaire ? Ce lundi 9 juin 2025 est férié et demain, c'est le retour au travail… Mais si vous pouviez le faire avec l'assurance d'être financièrement plus qu'à l'aise pour le reste de votre vie, cela pourrait redonner le sourire ! La FDJ met en jeu ce soir la somme de 7 millions d'euros, largement de quoi profiter sereinement du reste de votre vie ! Des vacances à l'autre bout du monde ? Aucun problème, et même en première classe ! Une nouvelle voiture ? Pas de souci, celle avec toutes les options ! L'anniversaire de votre belle-mère ? Un sac de luxe lui ferait certainement plaisir ! Le bac de votre aîné ? Et pourquoi pas lui offrir la nouvelle console qui vient de sortir pour fêter ça ? Tout cela pourrait être votre avenir, mais avant de se laisser aller à rêver, il faut jouer.

Pour cela, rendez-vous sur le site ou l'application de la Française des Jeux. Vous pouvez aussi vous rendre dans votre point de vente FDJ habituel, mais il pourrait être fermé en ce lundi de Pentecôte. Pour une grille, vous devrez débourser 2,20 euros et cocher 5 numéros sur une liste de 49 ainsi qu'un numéro chance sur une liste de 10. Si tous les numéros sont bons, c'est le Jackpot !

Les résultats