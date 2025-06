Orages et canicule : encore une trentaine de départements en vigilance, les précisions

Une trentaine de départements sont en vigilance jaune ce jeudi. Des orages menacent la façade atlantique et de fortes chaleurs sont attendues dans le centre-est.

Depuis mardi, orages et chaleur touchent la France. Ce jeudi 12 juin, la perturbation se décale sur la moitié ouest du pays. Météo-France a ainsi placé 29 départements en vigilance jaune orages : l’Allier, le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, les Côtes-d’Armor, l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Finistère, la Gironde, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, la Loire, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, le Morbihan, l’Orne, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Sarthe, la Seine-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Vienne et la Haute-Vienne. Météo-France précise qu'un "passage orageux" est prévu "sur la Bretagne ce matin accompagné de rafales de vent marquées" (50-60 km/h). Ces averses orageuses vont circuler du Poitou à la Normandie, avant de s'évacuer vers la Manche. Cet après-midi, il ne restera que "quelques ondées résiduelles", notamment sur les massifs (Massif Central et Alpes).

Ce jeudi, il continue aussi de faire chaud après le pic de chaleur de la veille. La barre des 30 degrés sera dépassée à Paris, Auxerre, Metz ou encore Lyon. De fortes chaleurs sont aussi attendues dans le centre-est. 4 départements sont placés en vigilance jaune canicule : l'Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal et l'Isère.

A l'inverse, la chaleur baissera d'un cran sur le flanc ouest suite aux orages. La France va se retrouver progressivement entre de l'air chaud remontant du sud et de l'air plus frais venant de l'Atlantique. "Le thermomètre affiche 20 à 23 degrés de la Bretagne au Cotentin, 24 à 27 degrés des Charentes à la Normandie, 28 à 32 degrés sur le reste du pays, avec des pics atteignant 32 à 34 degrés de la Champagne au Centre et du val de Saône à la vallée du Rhône jusqu'à l'intérieur de la Provence", précise Météo-France.

Une perturbation orageuse persistante

Vendredi sera la journée la plus chaude à l'échelle nationale avec entre 30 et 35 degrés au plus chaud de la journée. Une dégradation orageuse marquée aura lieu l'après-midi des Pays-de-la-Loire à la Normandie, en passant par le bassin parisien et les Hauts-de-France. 25 départements de l'ouest sont placés en vigilance jaune orages pour cette journée. Les orages pourront être très forts et accompagnés de chutes de grêle et de vents (80-90 km/h). En soirée, les orages éclateront dans le sud-ouest. Dans le week-end, les orages se décaleront vers l'est.