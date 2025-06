Résultat de l'Euromillions du vendredi 13 juin 2025 : un jackpot qui permet une rente à vie, avec quelques astuces

Le joueur qui aura le bon résultat de l'Euromillions, ce vendredi 13 juin 2025, gagnera 250 millions d'euros. De quoi s'offrir une vie de richesses si l'on si prend bien.

La Française des Jeux (FDJ) peut se réjouir de la providence et se dire que le hasard - qui est au coeur de son gagne-pain - fait vraiment bien les choses. Ce vendredi 13, jour considéré comme touché par la grâce de la chance, ce sont 250 millions d'euros qui sont en jeu, tout simplement parce que la cagnotte du jackpot s'est accumulée jusqu'à ce jour sans être remportée. Si la FDJ et ses partenaires européens organisent régulièrement des tirages "Super Jackpot ", celui du vendredi 13 juin 2025 est donc particulièrement spectaculaire. Il s'agit là du plafond maximal que peut atteindre une cagnotte Euromillions.

Participer à ce tirage exceptionnel est simple : il suffit de remplir une grille Euromillions dans un point de vente agréé, via l'application mobile de la FDJ ou sur leur site internet. Une grille classique coûte 2,50 euros, et il est possible de cocher l'option Étoile+ pour augmenter ses chances de gain, même en cas de mauvaise combinaison. Les prises de jeu seront ouvertes jusqu'à 20h15 vendredi 13 juin.

Un tel gain ouvre des perspectives vertigineuses : achat de propriétés dans le monde entier, investissements, voyages de rêve, œuvres philanthropiques ou simplement la liberté de ne plus jamais travailler. Gagner une somme pareille, c'est aussi la possibilité de mettre à l'abri plusieurs générations. Mais attention, une telle fortune demande aussi de la prudence : bien s'entourer, notamment de conseillers juridiques et financiers, est essentiel pour gérer sereinement une nouvelle vie.

Selon Olivier Weller, directeur général adjoint de MAIF Solutions Financières interrogé par TF1, il faut savoir bien placer son argent. D'abord investir dans l'immobilier via des SCPI, qui permettent d'investir dans des bureaux, de la logistique ou encore de l'industrie, avec un "rendement entre 4,5 et 5 %", explique-t-il. En plaçant 100 millions sur ce type d'investissements, les revenus pourraient s'élever à 4 millions d'euros par an, soit environ 330 000 euros par mois. Une sacrée rente. Et en plaçant les 150 millions d'euros restants sur des assurances vie, il est assez aisé de générer près de 250 000 euros d'intérêts par mois, ce qui gonfle la rente à près de 600 000 euros mensuels. Et voilà comment vivre avec un pactole qui tombe du ciel, sans avoir à puiser dans ces 250 millions gagnés à l'Euromillions !

Même si les chances de remporter le jackpot de l'Euromillions du vendredi 13 juin 2025 sont infimes (1 sur 139 millions), elles ne sont pas nulles. Chaque joueur a autant de chances que les autres et comme le dit souvent la Française des jeux, "100% des gagnants ont tenté leur chance".