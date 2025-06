Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce samedi 14 juin 2025 [EN COURS]

LOTO. 14 millions d'euros sont remportés samedi 14 juin. Le tirage a-t-il fait des heureux ? Les résultats ont-ils été trouvés ?

Ce samedi 14 juin, la cagnotte mise en jeu au tirage au sort du Loto est de 14 millions d'euros. Pour essayer de remporter le gros lot, il faut remplir une grille de 49 numéros en cochant cinq numéros. Il faut aussi sélectionner un numéro chance sur une grille de dix chiffres. Si les cinq nombres gagnants ainsi que le numéro complémentaire sont trouvés, la personne qui a joué remporte la mise. Il est possible de jouer autant de grilles que possible en allant acheter une grille chez un buraliste en partenariat avec la FDJ ou bien de jouer sur l'application en ligne en se connectant sur son compte FDJ. Il est également possible d'opter pour le second tirage qui coûte 0,80 centime d'euro supplémentaire. Les résultats pourront être connus à partir de 20h45. Il est possible de participer jusqu'à 20h15 à ce tirage. Les résultats s'afficheront ci-dessous au moment de leur publication :