Tom Félix : le Français a vécu "un cauchemar", sa prison était l'enfer sur Terre

Tom Félix, un Français de 34 ans qui risquait la peine de mort en Malaisie pour détention et trafic de stupéfiants, a été acquitté et va pouvoir retrouver la liberté. En prison, ses conditions de détention étaient exécrables.

Il risquait la peine de mort en Malaisie, il vient d'être acquitté. Tom Félix, 34 ans, va pouvoir recouvrer la liberté, a décidé mardi 3 février un tribunal malaisien. "Dans cette affaire, le tribunal n'a pas réussi à établir la preuve de la culpabilité… l'accusé est donc acquitté et libéré", a décidé la juge Evawani Farisyta Mohamma de la Haute Cour criminelle d'Alor Setar. Il était emprisonné depuis plus de vingt et un mois.

Ex-cadre au sein du groupe français Veolia, diplômé en aquaculture et biologie marine et sur le point d'ouvrir un restaurant à Langkawi, Tom Félix a été arrêté le 9 août 2023 sur cette île du nord-ouest du pays. La police avait trouvé plusieurs centaines de grammes de cannabis dans les parties communes de la maison dans laquelle il vivait, hébergé par son associé malaisien. Il était accusé de trafic de stupéfiants.

"C'est la fin d'un cauchemar pour Tom et la fin d'un long combat pour nous", a réagi Sylvie Félix, la mère de Tom Félix, auprès de France Télévisions. De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot fait part d'un "immense soulagement", au micro de France 2. "J'ai une pensée pour ses parents (...) qui vont enfin pouvoir retrouver leur fils", dit-il ce mardi 3 février. Même réaction de la part du président de la République : "Immense soulagement. Tom Felix a été acquitté par la justice malaisienne. Pensées particulières pour ses parents, que j'avais rencontrés, qui n'ont jamais cessé d'y croire et qui vont maintenant être réunis avec leur fils", déclare Emmanuel Macron sur X.

Isolement, 38 par cellule... Des conditions de détention atroces

Pendant son séjour en prison en Malaisie, le Français a dû faire face à des conditions de détention extrêmement difficiles. "Tom partage sa cellule avec 37 autres détenus. Ils dorment à même le ciment, sur des tapis de yoga, sans ventilateur. Les toilettes sont un trou dans la cellule, la douche un tuyau. Ils n'ont droit à aucune promenade, aucune sortie", témoignait sa maman dans les colonnes du Monde en mai 2025. Avec son mari, ils avaient rendu visite à leur fils dans la prison de Perlis, là où Tom était détenu.

Aujourd'hui, " Nous sommes très reconnaissants du soutien de toute notre famille et maintenant qu'il a été acquitté, nous faisons tout notre possible pour que son retour (en France) se déroule en toute sécurité et le plus rapidement possible", a-t-elle déclaré ce mardi auprès de l'AFP à la sortie du tribunal. "Je suis très heureux. C'est la fin d'un très long cauchemar, pour Tom qui a vécu l'enfer d'une accusation injuste et d'une détention indigne, et pour sa famille qui a tenu bon contre la tentation du désespoir", a réagi pour l'AFP son avocat français, François Zimeray.

La peine de mort ou 104 ans de prison

Pendant l'enquête, Tom Félix a été "disculpé" par son associé, pourtant, la police malaisienne n'en avait pas tenu compte selon sa famille. S'il était reconnu coupable, la peine, ou plutôt les peines encourues par Tom Félix faisaient et font toujours froid dans le dos : "la peine de mort, ou 104 années de détention cumulées, 54 coups de bâton et une amende de 27 000 euros", avait indiqué sa mère, enseignante au lycée français de Singapour. Les conditions de détention "terribles" auxquelles il était confronté ont également été dénoncées par sa famille et son avocat. De plus, la gravité de cette réquisition avait conduit le président de la République Emmanuel Macron à échanger avec la famille du mis en cause.

En effet, les parents du jeune homme ont été reçus le 30 mai dernier par le chef de l'Etat lors d'une visite officielle de ce dernier à Singapour. "Il nous a entendus et il a dit que cette situation est effectivement inacceptable et qu'il allait tout mettre en place pour que Tom soit libéré", avait indiqué Mme Félix à l'issue de l'entretien avec le locataire de l'Elysée. "Je ne doute pas de l'innocence de Tom, qui vit un calvaire, aux prises avec un système qui broie les hommes et pour lequel le temps ne compte pas", avait réagi son avocat français François Zimeray, ancien ambassadeur pour les droits de l'Homme.