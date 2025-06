Vigilance feux de forêt : une dizaine de départements en alerte, le danger est là !

Météo-France a placé plusieurs départements en vigilance feux de forêt. Les conditions météo actuelles pourraient influencer le départ de feux.

Avec la chaleur et la sécheresse revient le risque de départ de feux, notamment en forêt. C'est ce dont a prévenu Météo-France ce lundi 16 juin. 12 départements ont été placés en alerte pour danger de feux à partir des prévisions météorologiques (températures élevées, absence de pluie, faible humidité de l'air, force du vent...) et de l'état de sécheresse de la végétation. Les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard, la Drôme, l'Ardèche, les Alpes-de-Haute-Provence, le Var, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud sont en vigilance jaune, soit à un niveau de danger "modéré".

Deux départements sont, par contre, placés en vigilance orange. Le niveau de danger est alors estimé "élevé". Il s'agit des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. Le niveau orange signifie plus précisément que "les conditions météorologiques aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation comparativement aux normales estivales. Le risque de feux peut être localement très élevé". Attention, il ne s'agit donc pas d'information sur les incendies en cours ou à venir, mais de prévention d'un risque. Dans ces régions, ce lundi, il fait grand soleil et entre 27 et 30 degrés. Pour la journée de mardi, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse retombent au niveau inférieur, en vigilance jaune et l'Ardèche n'est plus en vigilance.

Les risques de feux de plus en plus fréquents et étendus ?

C'est la première fois depuis le début de l'année que ce niveau de risque est atteint. Le ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche et le ministère de l'Intérieur ont renouvelé leur campagne annuelle de prévention face aux risques de feux de forêt. Ils rappellent que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine : barbecue, mégot, travaux... Face à un feu, il est primordial d'alerter en appelant le 112, le 18 ou le 114 pour les personnes malentendantes, de se protéger puis de rester informé des consignes mises en place par les secours, les mairies ou les préfectures.

Météo-France prévient qu'avec le réchauffement climatique et les prévisions de +2,7 °C d'ici à 2050 et jusqu'à +4 °C en 2100 par rapport à 1900, la situation pourrait empirer. Les régions méditerranéennes, déjà particulièrement touchées, pourraient voir leur nombre de jours de danger très élevé doubler, passant de 40 à 80 par an. La saison des feux pourrait aussi durer 1 à 2 mois supplémentaires.