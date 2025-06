Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 16 juin 2025, 2 millions d'euros en jeu[EN DIRECT]

LOTO. Le tirage Loto va-t-il permettre à l'un des participants de devenir millionnaire ? Retrouvez les résultats du tirage.

Deux millions d'euros sont en jeu ce lundi 16 juin 2025 au tirage du Loto. Un ou des joueurs pourraient donc finir millionnaires. Qui remportera la mise ? Pour jouer, il faut acheter une grille à 2,20 euros dans un point de vente pour une version papier ou en ligne via le site de la FDJ ou de l'application. Il est alors possible de cocher cinq numéros et un numéro chance. De multiples grilles peuvent être remplies, permettant de cocher plus de numéros et donc d'avoir plus de chances de gagner. Retrouvez les résultats de ce tirage ci-dessous :

Tentez votre chance pour rejoindre le club restreint des personnes devenues millionnaires grâce au tirage du Loto. En cas de non-gain, il sera toujours possible, mardi, de jouer à l'Euromillions où une cagnotte de 250 millions sera mise en jeu.