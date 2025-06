Censurée par le gouvernement, cette BD interdite bientôt partout, voici ce qu'elle contient

L'annulation d'un tirage de 800 000 exemplaires par l'Éducation nationale du livre pour enfant La Belle et la Bête revisité par le dessinateur Jul a eu lieu en mars dernier. L'artiste avait, quant à lui, dénoncé "une censure aux relents xénophobes".

Mais que contient exactement l'ouvrage ? Tout d'abord, il se base sur une version spécifique du célèbre conte de fée, rapporte BFMTV. Il s'agit de la version de 1756 écrite par la Française Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Le livre mélange le texte d'origine ainsi que des illustrations de Julien Berjeaut, alias Jul, ancien dessinateur de Charlie Hebdo. Les illustrations du dessinateur reprennent l'intrigue mais dans un contexte actuel. En 67 pages, l'histoire raconte les péripéties de Belle, une héroïne typée méditerranéenne. Elle déguste de la pâte à tartiner El Mordjene. Elle aime le clavecin, les livres sur le rappeur Dr. Dre. Elle troque ses robes de princesse contre des joggings. Son père est marchand. Aimant, il est aussi ruiné car il est contrôlé par les autorités au moment où il se fait livrer des contrefaçons en provenance d'Algérie. La scène où Belle parle à son père via un miroir magique est notamment illustrée : la jeune héroïne converse avec son père sur Zoom au moyen d'une tablette. Lors d'une scène, on voit également le père de l'héroïne ayant trop bu, bouteille de vin à la main, chantant Les Lacs du Connemara.

Un conte de fée à l'origine d'une polémique

Il y a trois mois, Jul avait annoncé la sortie de sa nouvelle version de La Belle et la Bête. À l'origine, la BD avait été destinée aux collégiens. Cependant, jugée trop "actuelle" par l'Éducation nationale, l'édition des 800 000 exemplaires destinés aux collégiens avait été annulée. "Ce monde qui ressemble à la France d'aujourd'hui, apparemment il y a un certain nombre de gens à l'Éducation nationale qui le tiennent en horreur", s'était insurgé Jul sur TF1. Il dénonçait aussi "l'opération de censure la plus grosse" depuis le début de sa carrière. Aujourd'hui, La Belle et la Bête 2.0 est sur le point de sortir en librairie ce mercredi. Son auteur a fait appel à plusieurs personnalités du monde de la culture, de la politique pour qu'ils en lisent des extraits dans une vidéo postée dimanche sur le compte X (ex-Twitter) de l'illustrateur. Une légende accompagne le livre : "Censurer la Belle et la Bête ?".

Sur Europe 1, Elisabeth Borne s'était expliquée ainsi : Jul a beaucoup de talent, il manie l'ironie, le second degré. Mais sans accompagnement pédagogique, je pense que ça n'est pas adapté.