Euromillions : un jackpot fabuleux remporté, tirage du mardi 17 juin 2025 et résultats en France

Le tirage de l'Euromillions de ce mardi 17 juin 2025 était exceptionnel. Le résultat n'a fait qu'un heureux et pas mal de déçus.

12:35 - Le tirage de l'Euromillions ce mardi 17 juin 2025 a un grand vainqueur Il est temps de nous quitter. On met fin à ce live consacré au tirage Euromillions exceptionnel de ce mardi 17 juin 2025, qui affichait la modique somme de 250 millions d'euros de gains. Si vous n'avez pas suivi les résultats hier, sachez que la somme a été remportée du côté de l'Irlande. Un chanceux ou une chanceuse a réussi à trouver la combinaison miracle : 13 - 22 - 23 - 44 - 49 et les Etoiles 3 et 5. Le tirage Euromillions de ce 17 juin 2025 a aussi fait un millionnaire avec le code My Million PG 494 5686 et trois autres personnes en Europe empochent 7,8 millions d'euros. En France, on se contentera de 5 gagnants à un peu plus de 20 000 euros. Ces derniers ont de quoi enrager : ils ont trouvé les cinq bons numéros, mais n'ont pas eu les étoiles synonymes de fortune colossale.

10:03 - Pourquoi le gain maximal est-il plafonné à 250 millions d’euros ? Le montant du gain possible à l'Euromillions fonctionne de manière cyclique. À chaque nouveau cycle, le jackpot est à 17 millions d’euros et il augmente à chaque tirage en fonction des mises, tant qu’il n’y a pas de gagnants, jusqu’à plafond de 250 millions d’euros - affiché ce soir pour la troisième fois consécutive. Le but est de garantir la stabilité, l’équité et l’attrait du jeu. En effet, si la Française des Jeux propose un jackpot excessif de temps à autre, le nombre de joueurs sera important les jours de grande cagnotte et beaucoup plus faible quand celle-ci est plus basse.

10:02 - Quelles sont les chances de remporter le jackpot de l'Euromillions ? Niveau statistiques, il est très (très) peu probable pour une personne de remporter le gros lot à l'Euromillions. Un parieur a en effet une chance sur 139.838.160 de le gagner, précisément. À l'inverse, du côté des petits gains (aux alentours de 5 euros), un joueur a une chance sur 22 de tomber sur deux bons numéros, sans étoile. Pour ce soir, il faudra attendre environ 21 heures pour découvrir les résultats du tirage.

La grille des gains en France Grilles gagnantes France Bons n° Gains 0 5+2 250 000 000 € 0 5+1 7 825 661 € 5 5 20 064,10 € 18 4+2 1 298,50 € 369 4+1 114,40€ 1 028 3+2 48,10€ 739 4 41,40€ 14 300 2+2 11,40€ 18 590 3+1 10€ 37 663 3 9,20€ 73 453 1+2 5,50€ 276 137 2+1 4,70€ 543 331 2 3,90€ / 0+2 / / 0+1 /

08:25 - L'Euromillions est aussi un drame pour certains Comme le rappelle le site Actu.fr, l'Euromillions peut aussi être un drame pour certains. Il mentionne ainsi le sort de cinq Français qui ont remporté hier un peu plus de 20 000 euros. Une jolie somme, sauf quand on sait qu'ils sont passés très près de l’emporter : "ils avaient tous la bonne combinaison, mais aucune des deux étoiles", a remarqué le site d'infos locales.

08:18 - Quelle est la plus grande somme jamais remportée à l'Euromillions en France ? C'est à Tahiti qu'a été remporté le jackpot de l'Euromillions le plus élevé par la France. En 2021, une jeune joueuse a tenté sa chance, pour la première fois de surcroit, et a remporté une cagnotte de 220 millions d'euros ! Si elle devait être surprise en voyant les résultats, elle avait quand même eu un flair. "J'attendais le bon moment pour jouer et, ce jour-là, j'ai eu une intuition", avait-elle confié au moment de recevoir son chèque. Contrairement à la France et à l'Europe, certains pays ne placent pas de limite de gain à leur loterie. C'est le cas des États-Unis, ou la loterie Powerball détient le record mondial. En novembre 2022, un californien a remporté 2,04 milliards de dollars, soit 1,9 milliard d'euros. Une situation impossible au Loto en France ou à l'Euromillions en Europe, puisque la FDJ met une limite à ses tirages.

07:52 - 250 millions d'euros, qu'est-ce que cela représente ? La victoire au tirage de l'Euromillions hier soir, offrait l'équivalent de 15 000 années de smic net, mais également pas loin de 200 000 iPhone 16 Pro ou encore près de 490 tonnes de bœuf de Kobe, viande réputée pour être l'une des plus chères au monde. Avec 250 millions d'euros en poche, il est aussi possible de s'offrir quatre voyages à bord de l'ISS pour les astronautes amateurs. Les plus patriotiques pourront envisager d'acheter trois Rafale pour l'armée française ou d'envoyer quelque 45 000 obus pour les canons Caesar. Et pourquoi pas de rembourser 0,007% de la dette française, aujourd'hui estimée à plus de 3 300 milliards d'euros.

07:46 - Le jackpot remporté en Irlande ! Un joueur ou une joueuse a remporté le jackpot, avec une grille jouée en Irlande. Et il était temps : la cagnotte maximale prévue pour l'Euromillions était déjà mise en jeu pour la quatrième fois consécutive. Plus qu'une et elle était découpée en morceaux ! Voici la combinaison miracle : 13 - 22 - 23 - 44 - 49 et les Etoiles 3 et 5.

07:36 - Quels sont les chiffres les plus chanceux à l'Euromillions ? Vous ragez d'avoir raté les 250 millions d'euros ? Selon le tableau des statistiques établi par la Française des jeux, les chiffres les plus sortis depuis février 2004 et le lancement de l'Euromillions sont le 21 et le 35. Viennent ensuite le 34, le 42, le 16, le 20, le 10, le 29 et le 19. Concernant les numéros étoile, le 3 est de loin celui qui est le plus sorti, suivi du 6 et du 2. Le tableau est à retrouver par ici.

07:03 - Les 250 millions d’euros ne peuvent être mis en jeu que 4 fois Si personne ne gagne le jackpot, il finit par être perdu à jamais. En effet, le gain maximum ne peut être mis en jeu que 4 fois, explique la FDJ. Au 5ᵉ tirage, le montant est automatiquement redistribué aux gagnants du rang inférieur, c'est-à-dire ceux qui ont 5 numéros et une étoile. Cela correspond à la clôture d'un cycle, qui laisse la place à un nouveau qui commence à 17 millions d’euros. Pour le tirage de ce mardi, la question ne se pose plus, mais il était effectivement l'avant dernier dernier avant redémarrage à 17 millions.

06:39 - Combien de temps pour réclamer vos gains ? Vous n’avez pas gagné le jackpot du mardi 17 juin, mais vous avez peut-être des gains plus petits à empocher. Si vous avez joué sur le site ou l’application, la somme est automatiquement versée sur votre compte. Si vous avez joué en point de vente physique, vous avez 60 jours pour réclamer vos gains.

06:14 - Quel est le record de gain à la loterie dans le monde ? Contrairement à la France et à l’Europe, certains pays ne placent pas de limite de gain à leur loterie. C’est le cas des États-Unis, ou la loterie Powerball détient le record mondial. En novembre 2022, un californien a remporté 2,04 milliards de dollars, soit 1,9 million d’euros. Une situation impossible au loto en France ou à l’EuroMillions en Europe.

05:47 - Un tirage commun à neuf pays Contrairement au Loto, et comme son nom l'indique, l'Euromillions est un jeu d'argent commun à plusieurs pays européens. Depuis son lancement en 2004, les joueurs de France, du Royaume-Uni, d'Espagne, d'Irlande, du Portugal, de Belgique, de Suisse, du Luxembourg et d'Autriche peuvent y participer pour tenter de décrocher le gros lot. Selon La République des Pyrénées, c'est en France qu'il y a eu le plus grand nombre de gagnants (toute somme confondue), avec 29% des gains. Viennent ensuite le Royaume-Uni (22%) et l'Espagne (17,9%). Mais cette fois l'Irlande a bel et bien décroché le gros lot...