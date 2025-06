Résultat de l'EuroMillions : tirage exceptionnel de 250 millions d'euros ce mardi 17 juin 2025

Et les Français non plus n'étaient pas en reste. Cinq joueurs ont remporté 25.302,20 euros, avec cinq bons numéros trouvés.

La cagnotte de 250 millions d'euros de l'Euromillions est alléchante. Et même sans la remporter, les autres gains peuvent tout changer dans votre vie : vendredi, lors du dernier tirage, affiché au même montant, certains joueurs sont devenus millionnaires. Outre le code MyMillion, qui assure qu'un Français gagne cette somme, sept parieurs d'autres pays européens ont remporté 4,49 millions d'euros. Ils sont en effet parvenus à trouver les cinq numéros, et l'un des deux chiffres chance.

18:42 - Jusqu'à quelle heure peut-on jouer ?

Il vous reste quelques heures pour remplir une grilles de cinq numéros et deux chiffres chance, directement chez votre buraliste, sur le site de la FDJ ou l'application. Mais attention, le temps est limité. À 20 h 15 tapantes, les jeux seront faits. Il ne sera plus possible de jouer. Le tirage aura lieu cinq minutes plus tard. Les résultats seront disponibles vers 21 heures (MyMillion vers 20h30).