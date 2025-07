Canicule en France : 16 vigilances rouges, les températures grimpent encore ce mardi ! Les prévisions

Pour le pic de la canicule et la journée la plus chaude de la semaine, Météo France place 16 départements en vigilance rouge et 68 autres en alerte orange ce mardi 1er juillet. Les températures risquent de monter jusqu'à 40 ou 41 °C par endroits.

En direct

11:14 - Les signes de malaises à surveiller pendant la canicule La canicule peut provoquer des malaises et des coups de chaud chez des personnes déshydratées ou trop exposées aux chaleurs, notamment les personnes les plus vulnérables. Plusieurs symptômes doivent être surveillés et donnent l'alerte d'un manque d'hydratation s'ils sont observés : l'apparition de crampes, des vertiges, des maux de tête, des nausées, l'absence de sudation ou encore une fatigue inhabituelle. A noter que chez les enfants, les nourrissons en particulier, le sommeil peut-être le symptôme d'un coup de chaud. Les secours appellent à être particulièrement vigilants à l'égard des enfants et des personnes âgées qui ne vont pas avoir le réflexe de s'hydrater suffisamment, comme porte-parole de la sécurité civile, Frédéric Harrault, invité de France 2. Si ces symptômes apparaissent il est recommandé de composer le 15 pour joindre les secours.

Quand le pic de la canicule sera-t-il atteint ? Cette nouvelle canicule, la deuxième de l'année 2025, a débuté durant le week-end et s'est étendue sur la quasi-totalité du pays en touchant 91 départements depuis le lundi 30 juin qui a été la journée la plus chaude jamais enregistrée pour un mois de juin. Mais ce mardi 1er juillet promet de battre ce nouveau record puisqu'il s'agit de la journée la plus chaude de l'épisode caniculaire selon Météo France. 16 vigilances rouges ont été déclenchées pour cette journée à partir de midi et elles doivent durer jusqu'à mercredi soir. Des températures comprises entre 37 et 41°C sont attendues sont l'ensemble du pays, seuls cinq départements situés sur le littoral de la Manche sont épargnés par les alertes malgré des températures proches des 30°C. Durant le pic de la canicule, ce mardi et dans la nuit de mardi à mercredi, les minimales s'annoncent "très élevées, comprises entre 20 et 24°C voire un peu plus très localement", tandis que les "maximales atteignent 36 à 40°C avec quelques pointes à 41°C". "Une baisse sensible s'amorcera mercredi sur les régions proches de la Manche et la façade atlantique, prémices d'un probable rafraîchissement sensible jeudi d'ouest en est, se généralisant à tout le pays en fin de semaine, sauf près de la Méditerranée où les fortes chaleurs pourraient persister", ajoute Météo France.

10:42 - Pourquoi les "nuits tropicales" ou caniculaires sont-elles néfastes ? La canicule fait grimper les températures très haut en journée, mais elle empêche aussi le mercure de redescendre au cours de la nuit. Ces nuits caniculaires, dites "tropicales" car comparables au climat nocturne dans les régions tropicales, sont parfois plus difficilement supportables que les jours de forte chaleur et à termes elles ont plus de conséquences. Lorsque les températures ne descendent pas en dessous de 20°C la nuit, le sommeil est perturbé : la chaleur réduit la dilatation des vaisseaux sanguins, la déperdition de chaleur et rend l'endormissement compliqué selon les spécialistes. Lors des nuits tropicales, la chaleur réduit le sommeil profond considéré comme le plus régénérateur et perturbe la récupération de l'organisme. "C’est la température nocturne qui fera courir le plus grand risque pour la santé, en particulier pour les populations vulnérables. Le corps ne peut pas récupérer d’une forte chaleur continue. Cela conduit à une augmentation des crises cardiaques et des décès", explique l'Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations unies

10:25 - Le Premier ministre attendu pour un point de situation sur la canicule Le Premier ministre François Bayrou se rendra à 11h10 au Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) pour faire un point sur la situation de canicule rapporte BFMTV. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et celle du Travail et de la Santé Catherine Vautrin l'accompagneront.

10:09 - Suite du pic ou fin des fortes chaleurs ? Les vigilances canicule et prévisions pour demain Si la journée de mardi s'annonce être la plus chaude, cela signifie-t-il qu'une accalmie peut-être espérée mercredi ? Pas tout à fait. Pour l'heure, Météo France maintient les vigilances rouges dans les 16 départements concernés pour toute la journée de mercredi, ainsi que 67 départements en alerte orange (sauf l'Ille-et-Vilaine sort du périmètre d'alerte). Il faudra donc à nouveau composer avec des fortes chaleurs, voire des températures exceptionnelles, et des pointes à 40°C sur les zones en vigilance. Mais il y aura effectivement du mieux à partir de mercredi, essentiellement sur les côtes de la Manche. "Les premiers signes d’un rafraîchissement concerneront les régions du nord-ouest du pays, de la Bretagne au Pas-de-Calais, où l’air plus frais de la Manche parviendra à s’imposer dès mercredi", écrit la Chaîne météo, sans parler de fin de canicule qu'elle ne prévoit qu'en milieu de semaine. "Sous l’effet d’un vent de nord-ouest plus sensible, les températures maximales repasseront sous le seuil des 30°C, tandis que les nuits redeviendront plus agréables et respirables" dans cette zone nord-ouest.

09:51 - Plus de 35°C sur 80% du pays La canicule est à son apogée et apporte de très fortes chaleurs sur l'ensemble du pays avec des températures supérieures à 35°C sur 80% du territoire. Ce que confirment les températures maximales prévues dans plusieurs villes de France : 35°C attendus à Strasbourg, 36°C à Nancy, 37°C à Clermont-Ferrand, Perpignan, Dijon et Rouen, 38°C à Lyon, Tours, Limoges et Lille, 39°C à Toulouse puis entre 40 et 41°C attendus à Paris, à Nîmes et à Bordeaux.

09:34 - "Les hôpitaux sont prêts" assure le ministre de la Santé La canicule fait craindre l'arrivée massive de patients souffrant de malaises et de coups de chaud plus ou moins graves dans les hôpitaux. Le ministre délégué chargé de la Santé et de l'Accès aux soins, Yannick Neuder, assure toutefois sur BFMTV que "les hôpitaux sont prêts" à accueillir les patients : "Ils se préparent chaque année, comme pour la grippe". Reste que le ministre insiste sur les mesures de prévention pour limiter au maximum le nombre de cas graves. "Il faut boire avant d'avoir soif et enlever la cravate ! » conseille d'emblée le ministre de la Santé Yannick Neuder sur BFMTV. Il invite à "limiter la consommation d'alcool" car "chaleur et alcool font très mauvais ménage". Le ministre distille aussi des conseils pour la nuit et abaisser la température corporelle avec une serviette mouillée. "Tout le monde doit être mobilisé", souligne Yannick Neude qui appelle les gens à veiller sur leurs voisins fragiles, en situation de handicap ou âgés, à toquer aux portes pour vérifier qu'ils vont bien. Il invite à avoir une attention particulière "aux enfants et aux personnes âgées".

09:19 - Lundi a été la journée la plus chaude jamais enregistrée en juin, mais mardi va être encore plus chaud Lundi, la France a connu sa journée la plus chaude jamais enregistrée pour un mois de juin. De nuit comme de jour, les températures ont atteint des records : il a fait 20,2°C en moyenne au cours de la nuit de dimanche à lundi c'est plus que le record du 27 juin 2019 et ses 20,1°C , et en journée le mercure a atteint 28°C en moyenne battant les 27,9°C du précédent record selon les données de Météo France. Mais si la journée de lundi a établi de nouveaux records, celle de mardi devrait aussitôt les battre puisque "le paroxysme de cet épisode" caniculaire est prévu aujourd'hui selon Adrien Warnan, prévisionniste chez Météo France. Des pointes à 41°C sont attendus en journée et cette nuit les températures ne devraient pas redescendre sous les 20 à 24°C.

08:58 - "Tout le monde doit faire attention", insiste la ministre Catherine Vautrin La ministre du Travail et de la Santé Catherine Vautrin appelle "tout le monde à faire attention" en cette nouvelle journée de canicule, qui s'annonce être la plus chaude. Sur TF1, la ministre rappelle qu'il est "important de boire, de se mouiller, de manger frais" et que la vigilance rouge signifie que "tout le monde, pas exclusivement les personnes vulnérables, doit faire attention". "Depuis la canicule de 2003 où nous avons beaucoup appris, nous avons mis en place des dispositifs (...) pour éviter qu'il y ait des décès", a-t-elle également assuré.

08:36 - Où va-t-il fait le plus chaud ce mardi 1er juillet ? Si la journée de ce mardi est la plus chaude de la canicule, c'est parce que les températures maximales comprises entre 38 et 41°C s'étendent sur une plus large partie du territoire : sur toute une ligne sud du pays, sur l'ensemble un gros quart sud-ouest comprenant l'Occitanie, la Nouvelle Aquitaine et une partie de l'Auvergne, et en remontant vers le bassin parisien en passant par le Centre-Val de Loire.

08:20 - Les 30°C atteint dès la fin de matinée Des températures allant jusqu'à 27°C sont attendues au petit matin ou en début de matinée dans certaines villes. La Chaîne météo relève 22°c à Lille et Bordeaux, 23°C à Lyon, 25 °C à Perpignan, 26°C à Paris et jusqu'à 27°C à Nice. Avec un soleil présent dès le matin sur toute la France, malgré quelques nuages bas sur les régions proches de l'Atlantique, l'atmosphère va rapidement se réchauffer et "la température atteindra la barre des 30°C dès la fin de matinée sur de nombreuses villes".

08:09 - Ce mardi sera "la journée la plus chaude" de l'épisode caniculaire "Ce mardi sera la journée la plus chaude de cet épisode caniculaire", prévient Météo France dans son bulletin en annonçant des "températures comprises entre 36°C et 39°C sur les départements en orange, avec quelques pointes à 40°C-41°C notamment sur les départements en vigilance rouge, ainsi que près de la Méditerranée". La Chaîne météo estime de son côté que les pointes à 40°C seront "généralisées sur une large moitié sud", mais aussi "jusqu’au Centre-Val de Loire et sur une partie du Massif central".

08:01 - Au moins 1 350 écoles fermées ce mardi Face à la canicule, de nombreuses écoles ont décidé de fermer leurs portes ce mardi 1er juillet. Selon le ministère de l'Éducation, près de 1 350 écoles publiques vont être "totalement ou partiellement" fermées, soit presque deux fois plus que la veille selon un dernier bilan communiqué à l'AFP. Les écoles sont autorisées à fermer, notamment en raison de la vigilance rouge active dans plusieurs départements. Certains enseignants ont également prévu d'exercer leur droit de retrait.

07:56 - 68 départements en vigilance orange et 16 en alerte maximale pour la canicule Toujours 91 départements sont placés en vigilance canicule ce mardi 1er juillet : 68 le sont pour des vigilances oranges, mais ce sont vers les 16 départements en vigilance rouge que les regards se tournent. C'est 16 départements sont : l'Aube, le Cher, l'Indre, l'Indre-et-Loire le Loir-et-Cher, le Loiret, la Vienne, l'Yonne et les huit territoires franciliens que sont Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val de Marne et le Val d'Oise. 7 autres départements sont en vigilance jaune : les Hautes-Alpes, la Corse-du-Sud, l'Eure, le Morbihan, l'Orne, le Pas-de-Calais et la Somme. Enfin 5 départements situés sur le littoral de la Manche sont les seuls à échapper à la vigilance canicule, même si sur place le mercure peut atteindre les 30°C.

30/06/25 - 23:49 - À quelles températures s’attendre la nuit ? Cette nuit va être très chaude et il va être difficile de se rafraichir. Il fait 28°C à Paris, Nice, Marseille, Montpellier et Perpignan. Le reste de la France traverse également une nuit tropicale, avec des températures qui sont rarement en dessous des 20°C.

30/06/25 - 23:13 - Le dernier étage de la tour Eiffel fermé jusqu’à mercredi Les visiteurs de la tour Eiffel ne pourront plus monter jusqu’au dernier étage à partir de demain et jusqu’à mercredi 2 juillet, "en raison de la canicule et pour assurer le confort et la sécurité de tous".

30/06/25 - 22:58 - La barre des 40°C dépassée dans, au moins, 10 départements aujourd’hui 10 départements ont enregistré une température supérieure ou égale à 40°C aujourd’hui : la Drôme, l'Aude, le Vaucluse, l'Ardèche, la Charente, l'Isère, les Pyrénées-Orientales, les Landes, l'Hérault et le Gard. Les 35°C ont largement été dépassés sur l’ensemble du territoire. Seuls le Nord et le Pas-de-Calais n’ont pas enregistré de températures supérieures.

30/06/25 - 22:31 - L'eau est-elle gratuite dans les bars et restaurants ? Quand il fait chaud, on vous conseille de bien vous hydrater. Mais il arrive parfois que votre bouteille ou que votre gourde soit vide, et vous n’avez pas envie de racheter une bouteille. Comment faire ? Bien que beaucoup de gens le pensent, les restaurants et les bars ne sont pas tenus d’offrir de l’eau à toutes les personnes qui le leur demandent. Ils le sont pour leurs clients, mais si vous ne consommez pas, vous pouvez vous voir refuser un verre d’eau. Ils ont même l’autorisation de fixer un prix pour le verre d’eau si celui-ci est affiché clairement. Ce genre de pratique est tout de même rare. De nombreux restaurateurs sont d’ailleurs prêts à vous offrir un verre d’eau si vous le leur demandez sans déranger leur travail.

30/06/25 - 22:03 - Quels bons réflexes adopter pour l’alimentation ? En cette période de canicule, on n’a pas très faim, mais il faut garder une alimentation équilibrée. Aucun aliment n'est à proscrire, bien qu’une diminution du sel soit conseillée pour limiter la rétention d’eau. Les aliments riches en sel, comme la charcuterie, sont donc à éviter. Vous pouvez privilégier les aliments riches en eau, comme le concombre, la pastèque, les tomates, le melon ou les poireaux qui sont riches en oligoéléments. N’oubliez pas de manger varié, avec des fibres, mais aussi des glucides et des protéines. L’hydratation est également très importante et à ne surtout pas négliger. Éviter les boissons sucrées comme les sodas, les sirops ou l’alcool.

30/06/25 - 22:00 - Près de 1 350 écoles fermées demain Le ministère de l'Éducation nationale prévoit la fermeture de près de 1 350 écoles demain à cause des fortes chaleurs.

30/06/25 - 21:58 - Comment aider les personnes sans domicile en cette période ? Si vous avez chaud chez vous, les personnes qui vivent dans la rue ont encore plus chaud. Si vous souhaitez les aider, vous pouvez leur donner de l’eau, en bouteille ou une gourde remplie, qui pourra garder l’eau au frais. Tout ce qui leur permettra de se protéger du soleil, comme un parapluie, une casquette ou un chapeau, peut également être donné. Vous pouvez aussi vous diriger vers des associations, qui font des maraudes et distribuent des essentiels aux personnes qui vivent dans la rue. En cette période de fortes chaleurs, elles sont à la recherche de vêtements adaptés, c’est-à-dire couvrants, mais légers. Les chaussures plus légères sont également recherchées.

30/06/25 - 21:34 - Qu’est-ce que le "plan grand chaud", envisagé par la ville de Paris Paris entend tester un "plan grand chaud", à destination des personnes sans domicile. Celui-ci prévoit l’augmentation du nombre de maraudes des associations, avec des distributions de gourdes et de vêtements adaptés à la chaleur, et l’ouverture des parcs la nuit.

30/06/25 - 21:11 - Le ministre de la Santé assure que la situation des personnes âgées est "l’affaire de tous" Yannick Neuder a expliqué à la presse, lors d’une visite d’un Ehpad parisien, que la santé de nos anciens est "l’affaire de tous". "C’est l’affaire de tous, la canicule", a-t-il même insisté. Il est important de prendre soin des plus fragiles autour de soi, de rappeler à ses ainés de bien d’hydrater et de veiller à ce que leur maison reste bien au frais (fermeture des volets et des rideaux la journée, ventilateurs …).

30/06/25 - 20:56 - Des orages éclatent dans les Alpes Après une journée caniculaire, des orages ont éclaté dans les alpes. De la grêle et des pluies intenses tombent dans le Vaucluse, rapporte Météo Express.