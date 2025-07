Canicule en France : encore 24 départements en vigilance, les prévisions d'une chaleur qui dure

La canicule continue, mais elle se limite désormais au sud de la France. 24 département sont toujours placés en vigilance ce vendredi 4 juillet. Les températures restent élevés avec des pointes à 39°C par endroits.

En direct

09:32 - Où va-t-il faire le plus chaud ce vendredi ? Sans surprise, c'est dans les sud que les températures montent le plus ce vendredi : il fera entre 30 et 33 degrés en général avec localement des pointes à 34 sur les plaines du Sud-Ouest, mais les thermomètres vont afficher entre 34 et 38 degrés sous abri en moyenne vallée du Rhône et sur les régions méditerranéennes selon La Chaîne météo. Météo France complète en précisant que les pointes à 38 ou 39°C concerneront surtout l'intérieur de la Provence.

09:09 - La fin de la canicule prévue entre dimanche et lundi Déjà terminée dans la plupart des régions, la canicule devrait prendre fin même dans le sud-est entre dimanche et lundi selon les prévisions. Alors qu'une grosse dizaine de départements sont en vigilance ce vendredi et le resteront samedi, Météo France parle d'une "régression de la canicule surtout à partir de dimanche". D'après l'agence, "l'ensemble des départements devraient revenir en vert à partir de lundi 6h au plus tard". Une tendance confirmée par la Chaîne météo selon qui la "canicule se prolongera au moins jusqu'à samedi avant qu'une nette baisse des températures se mette en place entre dimanche et lundi".

A quand la fin de la canicule ? Après le pic de chaleur qui a frappé la quasi-totalité de la France le mardi 1er juillet, la canicule perd petit à petit du terrain sans pour autant être finie. Depuis la journée du mercredi 2 juillet, le nombre de départements en vigilance "canicule" réduit : un large quart nord-ouest allant de la Bretagne aux Hauts-de-France et jusqu'au Centre-Val de Loire a été le premier à sortir de la vague de la chaleur, le Grand Est, une bonne partie du centre de la France et la Nouvelle Aquitaine ont suivi. La canicule concerne désormais uniquement le sud du pays, du pourtour méditerranéen jusqu'au bassin grenoblois, où les températures stagnent entre 32 et 37°C et montent jusqu'à 39°C au plus chaud. Dans le sud-est, les vigilances canicules doivent se poursuivre jusque dans le week-end, mais leur nombre est censé diminuer au fil des jours. Météo France évoque une "régression de la canicule surtout à partir de dimanche" et estime que "l'ensemble des départements devraient revenir en vert à partir de lundi 6h au plus tard".

08:52 - Des nuits encore tropicales dans ces régions La canicule ne concerne plus que le sud-est de la France, mais les régions "du pourtour méditerranéen et d'une partie de Rhône-Alpes conservent de très fortes chaleurs" observe Météo France. Alors que les températures nocturnes sont revenues à la normale partout en France, elles restent comprises entre 20 et 23°C sur la basse vallée du Rhône et elles grimpent "jusqu'à 26°C près de la Méditerranée, comme à Perpignan, Aigues-Mortes, Marignane ou Ajaccio, et même 28°C à Menton". La nuit de vendredi à samedi sera à nouveau tropicale sur les départements en orange, malgré une légère baisse, selon les prévisions.

08:40 - 4 levées de vigilance oranges annoncées d'ici à samedi matin Les 14 départements placés en vigilance orange ce vendredi devraient rester à ce niveau d'alerte jusque dans la soirée, mais Météo France annonce la levée de certaines alertes. L'Isère doit théoriquement passer en vigilance jaune à 22 heures ce vendredi, tandis que - les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, et le Var seront rétrogradés en vigilance jaune ce samedi à 6 heures du matin selon les prévisions actuelles.

08:28 - 14 départements en vigilance orange canicule Les jours se suivent et restent chauds dans ces 14 départements toujours placés en vigilance orange "canicule" par Météo France : les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Drôme, le Gard, l'Hérault, l'Isère, les Pyrénées-Orientales, le Var et le Vaucluse.

03/07/25 - 23:58 - Après la canicule, la vigilance incendie Même si la canicule est passée pour de nombreux départements, la vigilance incendie est de mise. Une grande partie du territoire est en haute demain, mais 5 départements du pourtour méditerranéen (Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales) et la Vendée restent en orage.

03/07/25 - 23:11 - La folie des mini-ventilateurs électriques Avez les fortes chaleurs, vous les avez forcément vu ou avez été tentés d’en acheter un. Les mini-ventilateurs électriques portables font fureur en période de canicule. En plus d’être pratique, ils sont presque devenus un objet de mise. En juin, rapporte Le Figaro, les ventes de ces petits appareils ont été multipliées par 5 par rapport au mois de mai sur le site AliExpress. Mais voilà, leur impact écologique est colossal. Ils sont peu chers, de mauvaise qualité et fabriqués à l’étranger. Vous ne les utilisez que quelques semaines et ils sont ensuite oubliés dans un tiroir dès que la chaleur est passée. Si vous ne l’avez pas perdu d’ici à l’été prochain, il ne fonctionnera surement plus. Ces ventilateurs ont pourtant traversé une immense partie de la planète pour arriver entre vos mains. Ils terminent ensuite dans la nature, avec leur plastique et leurs métaux lourds nécessaires pour faire fonctionner leur batterie. Le mieux, peut-être, est de rester au bon vieil éventail.

03/07/25 - 21:21 - Des coupures d’électricités à cause de la chaleur 6 000 logements ont été privés d’électricité pendant la canicule à cause de l’impact négatif de la chaleur sur le réseau électrique. Il faut dire qu’il est particulièrement sensible à la chaleur, ce qui provoque des problèmes de fonctionnement. La météo influe beaucoup sur le réseau Français, entre la chaleur, les inondations et les orages. À la fin du mois de juin, les violents orages qui ont touché la France ont privé 20 000 foyers d’électricité.