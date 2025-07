Canicule en France : près de 40°C ce jeudi, l'alerte toujours pas levée

17 départements sont placés en vigilance orange pour "canicule" ce jeudi. Les températures restent très élevées dans plusieurs régions, notamment dans le sud du pays.

En direct

08:33 - Jusqu'à 39°C attendus ce jeudi Sur le quart sud-est du pays, Météo France prévient que la journée sera "à nouveau chaude" ce jeudi. Les températures maximales atteindront finalement 33 à 39°C dans le Sud-Est. "Les températures sont plus respirables ailleurs avec 20 à 25°C de la pointe bretonne à la frontière belge". Sur le reste du pays, entre 25 et 31°C sont attendus, précise la station météorologique.

08:00 - De fortes chaleurs dans le sud-ouest Ce jeudi 3 juillet, on attend 36°C à Marseille et Perpignan, 37°C dans les secteurs de Nîmes, Montpellier et Aix-en-Provence et jusqu'à 38°C sur l'arrière-pays méditerranéen, indique La Chaîne Météo. Des températures élevées dans le sud-est du pays qui le baisseront toujours pas en fin de semaine. Au contraire, la canicule persistera vendredi après-midi du Languedoc-Roussillon à la région PACA avec 35 à 38°C. De fortes chaleurs concerneront aussi les régions du sud-ouest avec 32 à 35°C.

Après le pic, à quand la fin de la canicule ? Cette nouvelle canicule, la deuxième de l'année 2025, a débuté durant le week-end et s'est étendue sur la quasi-totalité du pays en touchant 91 départements le lundi 30 juin et le mardi 1er juillet. Cette deuxième journée a d'ailleurs été la plus chaude de l'épisode caniculaire selon Météo France : 16 vigilances rouges ont été déclenchées à partir de midi, tandis que des températures comprises entre 37 et 41°C sont annoncées sur l'ensemble du pays. Seuls cinq départements situés sur le littoral de la Manche sont épargnés par les alertes malgré des températures proches des 30°C. Mardi 1er juillet a bien marqué le pic de la canicule et des améliorations seront visibles dès mercredi 2 juillet sur une partie du pays selon le bulletin de Météo France. Si les 16 vigilances rouges ont été maintenue pour le nuit de mardi à mercredi, qui a été tropicale, elles n'ont été plus que 4 à compter de 6 heures du matin : l'Aube, le Cher, le Loiret et l'Yonne. Cette vigilance a été levée mercredi soir à 22 heures. Le nombre de départements en alerte orange est de 17 pour la journée de jeudi.

07:55 - "Cette canicule se prolongera au moins jusqu'à samedi" Si les températures baissent nettement au nord du pays, plusieurs départements du sud restent englués dans la vague de chaleur que connaît la France depuis désormais deux semaines. "Cette canicule se prolongera au moins jusqu'à samedi avant qu'une nette baisse des températures se mette en place entre dimanche et lundi", indique La Chaîne Météo. En effet, "seuls les départements du sud-est restent concernées par de très fortes chaleurs", précise-t-on.

02/07/25 - 22:42 - À 6 heures jeudi, plus que 16 départements en vigilance orange "canicule" 40 départements sont classés en vigilance orange pour "canicule" par Météo France jeudi... mais cette vigilance est valable surtout la nuit. À partir de 6 heures du matin, le nombre de départements en orange tombe à 16 : Alpes-de-Haute-Provence

Alpes-Maritimes

Ardèche

Aude

Bouches-du-Rhône

Drôme

Gard

Haute-Corse

Haute-Savoie

Hérault

Isère

Pyrénées-Orientales

Rhône

Savoie

Var

Vaucluse À noter qu'à midi, la Corse-du-Sud rejoindra la liste et sera le 17e en vigilance orange.

02/07/25 - 22:00 - Les vigilances rouges enfin levées L'Aube, le Cher, le Loiret et l'Yonne sont enfin libérés de leur vigilance rouge. Après des températures de plus de 35 degrés, voire 40 degrés pour Troyes à 17 heures mercredi, selon les données de Ouest-France, les habitants peuvent souffler. Selon Météo France, il fait désormais 23 degrés à Orléans, 24°C à Troyes (avec la présence d'orages), 27°C à Bourges et 26°C à Auxerre.

02/07/25 - 21:32 - La canicule pourrait se maintenir jusqu'à dimanche dans le sud - les prévision du reste de la semaine Si la journée de jeudi va présenter un moment d'accalmie dans le nord du Pays, avec des températures allant rarement au-delà de 30 degrés, la chaleur va à nouveau remonter en fin de semaine, au moins jusqu'à la capitale. Le sud fait toujours face à des très fortes chaleurs caniculaires, notamment la côte méditerranéenne, selon les prévisions de la Chaîne Météo.

02/07/25 - 20:52 - La canicule a aussi affecté les réseaux de distribution électrique en France Du fait des fortes chaleur, les infrastructures souterraines permettant de distribuer l'électricité a été endommagé par endroit. Au plus fort de la journée, 13 000 personnes ont été privées de courant, selon le dernier bilan du gestionnaire du réseau de distribution électrique, transmis à l’Agence France-Presse (AFP). À 19h30, encore 6 000 personnes étaient sans électricité, principalement en Centre-Val de Loire et Poitou-Charente.

02/07/25 - 19:42 - Problèmes sur le site de Météo France Il est parfois difficile d'accéder au site de Météo France, qui rencontre quelques difficultés. "Dans un contexte de connexions particulièrement nombreuses, l’accès à certains de nos systèmes peut être plus difficile depuis cette fin d’après-midi (site internet et application mobile)", a indiqué l'agence de météorologie au journaliste Louis San, de Franceinfo. Heureusement, "les avertissements de sécurité restent accessibles sur le site internet de la Vigilance météorologique : vigilance.meteofrance.fr". Météo France assure que leurs "équipes mettent tout en œuvre pour rétablir la situation".

02/07/25 - 19:24 - La capitale souffle enfin Après plusieurs jours de grosses chaleurs, avec un mercure qui n'est descendu sous les 30 degrés qu'après minuit mardi 1er juillet, la capitale a enfin un peu de fraîcheur. Il fait environ 22 degrés à Paris environ, et les températures devraient continuer de baisser lentement, avec 20 degrés à minuit, et 18 degrés vers 6 heures jeudi matin. Le département est toutefois en vigilance jaune pour orages, qui devraient survenir dans la soirée, à partir de 21 heures, indique Météo France.