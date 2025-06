Canicule en France : la vigilance rouge est actée ! Carte des départements et prévisions détaillées

91 départements sont toujours placés en alerte canicule et à partir de demain 16 d'entre eux seront en vigilance rouge prévient Météo France. L'Ile-de-France fait partie des régions en alerte maximale.

17:48 - Paris au centre de la chaleur mardi La région parisienne est placée en vigilance canicule rouge pour la journée de mardi. Il pourra faire jusqu'à 40 degrés avec un ressenti de 44. Ce niveau d’alerte n'a pas été atteint en Ile-de-France depuis août 2020. "Le pic caniculaire sur le Bassin parisien sera très fort mardi et la nuit de mardi à mercredi", annonce Météo France. 1400 îlots de fraicheur sont recensés dans la capitale ainsi que 140 parcs et espaces verts ouverts toute la journée.

Quand le pic de la canicule sera-t-il atteint ? Cette nouvelle canicule, la deuxième de l'année 2025, a débuté durant le week-end et s'est largement étendu à la majorité du pays dimanche en touchant 73 départements. Elle s'intensifie encore ce lundi 30 jours avec 84 départements en vigilance orange et 7 autres en vigilance jaune, mais ce n'est pas encore le pic de la canicule. Les vigilances du jour doivent se prolonger jusqu'à mardi selon les prévisions de Météo France qui n'écarte pas la possibilité de voir certaines alertes passer au niveau rouge sur décision de l'agence et du ministère de la Santé. Si les températures comprises entre 37 et 40 degrés se limitent à la moitié sud du pays, et surtout au pourtour méditerranéen, ce lundi, elles s'étendront au nord à compter de mardi et jusqu'à mercredi. Le pic de la canicule est attendue pour mardi et mercredi avec "des minimales très élevées, comprises entre 20 et 24°C voire un peu plus très localement", notamment durant la nuit "et des maximales atteignant 36 à 40°C avec quelques pointes à 41°C". "Une baisse sensible s'amorcera mercredi sur les régions proches de la Manche et la façade atlantique, prémices d'un probable rafraîchissement sensible jeudi d'ouest en est, se généralisant à tout le pays en fin de semaine, sauf près de la Méditerranée où les fortes chaleurs pourraient persister", ajoute Météo France.

17:24 - Où fera-t-il le plus chaud mardi ? Alors que presque la totalité du pays est en vigilance canicule pour la journée de mardi, l'après-midi, les températures vont se situer entre 36 et 39 degrés. Localement, un ressenti à 40, voire 41 est possible. Météo-France annonce des maximales à 40 à Paris, Auxerre et à Bordeaux. Les températures seront très élevées dès le matin après une nuit suffocante avec notamment déjà 26 à Paris et 27 à Nice. Dans les villes, les températures resteront très tardivement autour des 30 degrés.

16:53 - Un des vigilance rouge canicule les plus étendues de l'histoire Ce mardi, la vigilance rouge sera déclenchée pour la sixième fois depuis sa création, mais elle sera l'une des alertes les plus étendues en touchant 16 départements. Ce n'est toutefois pas un record puisqu'en juillet 2019 20 départements du nord de la France avaient été placés en rouge. L'année suivante, en août 2020, 15 territoires faisaient l'objet d'une alerte maximale aux fortes chaleurs.

16:44 - Ce qu'il faut absolument respecter en vigilance rouge pour son bien être La Chaîne météo a liste pour nous les "bons réflexes à adopter" en cette période de canicule extrême :

- Buvez régulièrement de l’eau, même sans avoir soif.

- Rafraîchissez-vous plusieurs fois par jour

- Fermez volets et fenêtres en journée, surtout aux heures les plus chaudes (11h-21h), et aérez la nuit.

- Évitez les sorties et les efforts physiques aux heures chaudes. Privilégiez les lieux climatisés ou ombragés.

- Habillez-vous léger : vêtements amples, clairs et en coton. Portez un chapeau et des lunettes de soleil à l’extérieur.

- Soyez attentif aux personnes vulnérables : enfants, personnes âgées, malades ou isolées. Prenez de leurs nouvelles régulièrement.

- Ne laissez jamais un enfant ou un animal dans une voiture, même quelques minutes.

16:40 - La dernière vigilance rouge remonte à l'été 2023 Le déclenchement de la vigilance rouge canicule est un événement, signe de l'importance du phénomène. La dernière fois que l'alerte maximale a été activée c'était à la fin du mois d'août 2023 et cela concernait les départements de l'Ardèche, la Drôme, la Haute-Loire et du Rhône. Créée en 2004 après la canicule mortelle de 2003, la vigilance rouge n'a été activée pour la première fin que le 28 juin 2019 dans les Bouches-du-Rhône, le Gard, l’Hérault et le Vaucluse alors que les 46 °C avaient été atteints. Depuis elle a été activée en juillet 2019, en août 2020 puis en juin et juillet 2022.

16:28 - Nouvelle cellule de crise au ministère de l'Intérieur La cellule interministérielle de crise se réunit à nouveau ce soir, à 19 heures, au ministère de l'Intérieur, pour évoquer la réponse à la canicule, a appris BFMTV de sources concordantes. Les ministres se sont déjà réunis hier soir afin de "repasser toutes les consignes" notamment en matière de "santé", avait précisé le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. La réunion de ce lundi doit permettre d'anticiper la vigilance rouge et d'éventuelles mesures supplémentaires.

16:19 - 16 départements placés en vigilance rouge pour la canicule A compter de demain, la vigilance rouge canicule sera activée dans 16 départements selon le dernier bulletin de Météo France. Les départements en alerte maximale seront l'Aube, l'Yonne, le Loiret, le Cher, le Loir-et-Cher, l'Indre, l'Indre-et-Loire et la Vienne et les huit territoires franciliens : Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val de Marne et le Val d'Oise. 68 départements resteront en vigilance orange.

15:56 - Qu'est-ce que change une vigilance rouge canicule ? La vigilance rouge canicule correspond au niveau d'alerte le plus élevé face aux fortes chaleurs et elle permet, lorsqu'elle est activée, aux autorités d'agir et de restreindre certaines activités. lLa vigilance canicule est activée par Météo-France en concertation avec les autorités sanitaires, notamment le ministère de la Santé. Concrètement, en cas de vigilance rouge canicule, les préfets peuvent interdire ou limiter l'ampleur de certains événements comme des manifestations sportives ou des festivals. Les établissements recevant des enfants comme les crèches ou les centres de loisirs peuvent annuler les sorties, les activités sportives et les événements festifs. Certains établissements peuvent également être amenés à fermer si la température dans leurs locaux est trop élevée.

15:27 - Les symptômes à surveiller en cas de coup de chaux pendant la canicule La canicule et le fortes chaleurs peuvent entraîner des malaises et causer quelques symptômes notamment en cas de mauvaise hydratation. Certains signaux doivent donner l'alerte et faire l'objet de surveillance : l'apparition de crampes, une fatigue inhabituelle, des maux de tête, une température élevée et supérieure à 38 degrés, l'absence de sudation ou encore des nausées et des propos incohérents. Si ces symptômes apparaissent il est recommandé de composer le 15 pour joindre les secours. A noter que chez les enfants, les nourrissons en particulier, le sommeil peut-être le symptôme d'un coup de chaud.

15:00 - La barre des 40 °C atteinte dans le sud Après les 30 et les 35, se sont maintenant les 40 *C que les thermomètres affichent dans plusieurs villes du sud. Selon Météo France, ces températures maximales ont été atteintes à Narbonne, à Saint-Nazaire d'Aude et à Argeliers dans l'Aude ou encore à Vinsobres dans la Drôme.

14:45 - Deux morts imputés aux fortes chaleurs en Espagne Si la France est en proie à des températures allant jusqu'à 41 °C, en Espagne le mercure montre encore plus haut : jusqu'à 46 °C ont été enregistrés samedi dernier. Deux personnes sont mortes en Espagne alors qu'elles travaillaient sur la voirie, une femme à Barcelone et un homme à Cordoue, et ces décès sont imputés aux fortes chaleurs. Les syndicats espagnols ont donc appelé les entreprises à "mettre en place des mesures préventives pour éviter les conséquences des températures élevées sur la santé des travailleurs, en particulier ceux qui exercent leur activité en extérieur".

14:28 - Un réacteur nucléaire à l'arrêt à cause de la canicule La centrale nucléaire de Golfech, située dans le Tarn-et-Garonne, a mis à l'arrêt son seul réacteur actif depuis dimanche soir. "Les conditions climatiques de ces derniers jours ont entrainé une montée importante de la température de la Garonne qui devrait atteindre 28°C, ce lundi 30 juin 2025", explique EDF dans un communiqué. Cette eau est prélevée pour assurer le refroidissement des unités de production de la centrale avant d'être restituer à une température légèrement plus élevé. Mais ce dispositif doit être suspendu lors la température du fleuve est trop haute, notamment en cas de canicule.

13:58 - Un numéro vert "canicule info service" mis en place Depuis le début de la canicule et jusqu'à la fin de l'épisode, le gouvernement a mis en place un numéro vert "Canicule info service". Ce service, joignable toute la journée de 8 heures et jusqu'à 19 heures, permet à chacun composant ce numéro d'avoir accès à des conseils pour lutter contre la chaleur et savoir comment réagir en case de malaise. Le numéro en question est là 0 800 06 66 66. Ce numéro n'est cependant pas un service d'urgence médical et il est conseillé d'appeler le 15 en cas de coup de chaud ou de malaise sérieux.

13:41 - Mardi sera la journée la plus chaude de l'épisode caniculaire Jusqu'à présent les fortes chaleurs et les températures caniculaires concernaient surtout le sud du pays, mais depuis dimanche un courant orienté au sud-ouest permet aux très fortes chaleurs en provenance du Maroc d'envahir une plus grande surface de la France. Sous l'effet de cette généralisation de la canicule, "la journée de mardi sera la plus chaude de la semaine" selon Guillaume Séchet et son site Météo villes. D'après lui, la journée de mardi sera aussi "l’une des journées les plus chaudes jamais enregistrées en France depuis le début des mesures". Il ajoute toutefois que "ces très fortes chaleurs ne vont pas durer car un basculement océanique moins chaud aura progressivement lieu entre mercredi et jeudi selon les régions."

13:14 - Une quarantaine de départements en vigilance sécheresse Cette canicule s'inscrit dans un contexte de réchauffement climatique qui augmente l'intensité de canicule, mais aussi le phénomène de sécheresse. Si la quasi totalité de la France est en vigilance canicule, il y a également 40 départements qui sont en vigilance sécheresse, soit en totalité, soit en partie selon le site gouvernemental VigEau. Certains territoires sont même en alerte, voire en crise comme dans les Pyrénées-Orientales, dans les Ardennes ou dans le Loiret.

12:50 - Les entreprises obligées de s'adapter à la canicule Lors d'un déplacement à Nantes ce lundi, la ministre du Travail et de la Santé Catherine Vautrin a assuré qu'un décret paraîtra demain au Journal officiel pour "pour guider les entreprises et leur demander d'être plus vigilantes sur ces moments de très forte canicule". Le décret donnera "obligation aux entreprises d'adapter les positions de travail, les horaires...". Le texte s'adresse aux professions à risque en période de canicule notamment les ouvriers du BTP, tout ce qui travaillent en extérieur ou sont dans l'impossibilité de faire du télé-travail.

12:32 - Il fait 4 à 5 degrés de plus dans certains bâtiments Alors que la canicule est un sujet de "santé publique" selon la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, invitée sur Sud Radio, elle rappelle que toutes les infrastructures et les habitations ne permettent pas aux habitants d'être à l'abris de la chaleur. "Aujourd'hui, 44 millions de Français vivent (…) dans un îlot de chaleur, c'est un endroit où il fait 4 ou 5°C de plus que la température mesurée. C'est insupportable. [Ces données] sont un outil pour que les collectivités locales, les maires, agissent et mettent à l'abri les personnes âgées car c'est un sujet de santé publique", a déclaré la ministre.

12:01 - Le cap des 35° °C déjà atteints dans plusieurs villes Le mercure monte dans le sud du pays et plusieurs villes avaient déjà atteint les 35 °C avant la pause méridienne. A 11h30, il faisait déjà plus chaud à Saint-Michel-d'Euzet dans le Gard, à Saint-Nazaire-d'Aude ou encore à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. Il a même faut plus chaud ailleurs avec 36 degrés à Toulouse ou 37 degrés à Montélimar selon Météo France.

11:28 - Il va faire chaud jusqu'à la fin de la semaine La France fait face à la canicule et va continuer à subir des chaleurs caniculaires au moins jusqu'à mercredi selon les prévisions de Météo France. A partir de mercredi une baisse sensible de la chaleur devrait s'amorcer grâce à l'arrivée d'une perturbation par la façade atlantique, mais c'est vraiment à partir de jeudi que la baisse des températures se fra sentir sur l'ensemble du pays, exception faite de la zone méditerranéennes. Et en fin de semaine, notamment vendredi, les températures baisseront de plusieurs degrés pour atteindre entre 22 et 27 °C dans la moitié nord, mais elles resteront supérieures à 30 et iront jusqu'à 35 °C dans la moitié sud.

10:48 - Les bons réflexes face à la canicule En période de canicule, plusieurs recommandations sont à suivre pour faire face aux fortes chaleurs : il faut boire de l'eau régulièrement sans attendre la sensation de soif et se rafraîchir au cours de la journée. Il faut fermer les volets et les fenêtres en journée notamment aux heures les plus chaudes (entre 11 et 21 h) et aérer la nuit. Il est également conseillé de limiter les sorties et les efforts physiques aux heures les plus chaudes et de préférer les lieux frais et ombragés. Côté vestimentaires, il vaut mieux porter des vêtements amples, légers et clairs et s'équiper d'un chapeau ou de lunettes à l'extérieur. Enfin, il faut être attentif aux personnes vulnérables qu'elles soient âgés ou très jeunes.

10:12 - De lundi à mercredi : des journées parmi les plus chaudes enregistrées en France Ce lundi 30 juin a de bonnes chances de devenir la deuxième journée de juin la plus chaude enregistrée en France à l'échelle nationale, juste après le 27 juin 2019. Mais les journées de mardi et mercredi pourraient, elles, battre le record avec des températures supérieures aux normales de saison de 10 à 15 °C. "90% du territoire est touché par des températures très élevées, excepté les côtes de la Manche et la pointe bretonne qui restent en marge", rapporte La Chaîne météo, une situation déjà record en soi. "Mardi et mercredi seront les journées les plus torrides à l'échelle nationale avec un indicateur thermique entre 28 et 28,3°C, un cran en dessous des records du 5 août 2003 et du 25 juillet 2019", ajoute la chainé spécialisée.

09:58 - Pas une ville sous les 30 °C Météo France annonce des températures comprises entre 30 et 40°C ce lundi. Si les relevés sont encore attendus, les prévisions annoncent 39 degrés à Bordeaux et Lyon, 38 °C à Toulouse et Limoges , 37 °C à Clermont-Ferrand, Perpignan et Marseille, 36 °C à Paris, Tours, à Rennes, à Nancy, à Strasbourg et à Dijon, 35 °C à Nantes et Ajaccio. Même dans les villes échappant aux alertes canicules le mercure dépasse les 30 degrés : l'agence annonce 30 °C à Brest et 31 °C à Cherbourg.

09:39 - Le plan canicule activé dans les prisons Le plan canicule va être activé dans les prison a fait savoir le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, sur RTL ce matin. Il a annoncé réunir les directeurs de prison à 17 heures "pour appliquer le plan canicule, pour les agents et pour les détenus", Ce plan implique de "revoir les horaires, (de poser) des questions autour de l’hydratation (...) et de transférer des détenus d’une région à l’autre, ou des maisons d’arrêt (surchargées) pour les mettre dans les prisons où il n’y a pas de surpopulation carcérale" décrit le garde des Sceaux.

09:17 - Des conseils pour mieux s'hydrater pendant la canicule Lors des canicules et grosses chaleurs, il est important de bien s'hydrater en buvant des quantités d'eau suffisante, aux environs de 2 litres minimum. Mais boire beaucoup ne suffit pas selon Christophe Prudhomme, médecin urgentiste en Seine-Saint-Denis interrogé sur BFMTV : "Quand on transpire, on perd des sels minéraux. Il suffit de couper l’eau avec un peu de jus de fruits et de rajouter une cuillère à café de sel pour faire une solution de réhydratation complètement adaptée (à la canicule). On ne sent pas le sel, c’est très bon".