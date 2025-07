Canicule en France : quels départements sont toujours en vigilance, un retour de la chaleur très rapide

Après l'épisode caniculaire sans précédent en France, de fortes chaleurs sont à nouveau attendues et pourraient faire le grand retour sur le territoire.

En direct

12:15 - La présence des méduses sur les côtes méditerranéennes, une conséquence fâcheuse des fortes chaleurs Alors que plusieurs départements du Sud-Est sont placés samedi 5 juillet en vigilance orange canicule, les baigneurs adeptes des plages méditerranéennes devront être plus vigilants. En effet, comme le rapporte 20 Minutes, la présence des méduses est accrue cet été sur les côtes qui bordent la mer Méditerranée. En cause, le changement climatique et la hausse des températures globales.

04/07/25 - 23:43 - Boire et manger pendant la canicule Il fait chaud et on n’y peut pas grand-chose. À part attendre que ça passe, on peut adapter notre régime alimentaire à ces fortes chaleurs. Tout d’abord, il faut boire avant d’avoir soif, entre 1,5 et 2 litres d’eau par jour minimum. Privilégiez les aliments riches en eau, comme le concombre, la pastèque et le melon. Bien qu’un régime à base de crudités soit tentant, il ne faut pas oublier de manger équilibrer, avec des fibres des fruits et légumes, mais aussi des protéines et des glucides. Vous trouvez des protéines peu grasses dans la viande blanche, le poisson, les œufs ainsi que dans les légumineuses et les alternatives végétales. Les glucides sont présents dans les féculents (pommes de terre, riz et pâtes). S’il vous manque des nutriments, vous n’aurez pas assez d’énergie pour affronter les fortes chaleurs. Éviter de manger trop gras pourrait vous permettre de garder un régime équilibré sans avoir la sensation de ventre lourd.



A quand la fin de la canicule ? Après le pic de chaleur qui a frappé la quasi-totalité de la France le mardi 1er juillet, la canicule perd petit à petit du terrain sans pour autant être finie. Depuis la journée du mercredi 2 juillet, le nombre de départements en vigilance "canicule" réduit : un large quart nord-ouest allant de la Bretagne aux Hauts-de-France et jusqu'au Centre-Val de Loire a été le premier à sortir de la vague de la chaleur, le Grand Est, une bonne partie du centre de la France et la Nouvelle Aquitaine ont suivi. La canicule concerne désormais uniquement le sud du pays, du pourtour méditerranéen jusqu'au bassin grenoblois, où les températures stagnent entre 32 et 37°C et montent jusqu'à 39°C au plus chaud. Dans le sud-est, les vigilances canicules doivent se poursuivre jusque dans le week-end, mais leur nombre est censé diminuer au fil des jours. Météo France évoque une "régression de la canicule surtout à partir de dimanche" et estime que "l'ensemble des départements devraient revenir en vert à partir de lundi 6h au plus tard".