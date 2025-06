Canicule 2025 en France : la carte des départements en vigilance et les prévisions par date

91 départements sont placés en vigilance canicule ce lundi 30 juin, dont 84 en alerte orange. Des températures jusqu'à 40°C sont annoncées par Météo France.

En direct

12:01 - Le cap des 35° °C déjà atteints dans plusieurs villes Le mercure monte dans le sud du pays et plusieurs villes avaient déjà atteint les 35 °C avant la pause méridienne. A 11h30, il faisait déjà plus chaud à Saint-Michel-d'Euzet dans le Gard, à Saint-Nazaire-d'Aude ou encore à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. Il a même faut plus chaud ailleurs avec 36 degrés à Toulouse ou 37 degrés à Montélimar selon Météo France.

Quand le pic de la canicule sera-t-il atteint ? Cette nouvelle canicule, la deuxième de l'année 2025, a débuté durant le week-end et s'est largement étendu à la majorité du pays dimanche en touchant 73 départements. Elle s'intensifie encore ce lundi 30 jours avec 84 départements en vigilance orange et 7 autres en vigilance jaune, mais ce n'est pas encore le pic de la canicule. Les vigilances du jour doivent se prolonger jusqu'à mardi selon les prévisions de Météo France qui n'écarte pas la possibilité de voir certaines alertes passer au niveau rouge sur décision de l'agence et du ministère de la Santé. Si les températures comprises entre 37 et 40 degrés se limitent à la moitié sud du pays, et surtout au pourtour méditerranéen, ce lundi, elles s'étendront au nord à compter de mardi et jusqu'à mercredi. Le pic de la canicule est attendue pour mardi et mercredi avec "des minimales très élevées, comprises entre 20 et 24°C voire un peu plus très localement", notamment durant la nuit "et des maximales atteignant 36 à 40°C avec quelques pointes à 41°C". "Une baisse sensible s'amorcera mercredi sur les régions proches de la Manche et la façade atlantique, prémices d'un probable rafraîchissement sensible jeudi d'ouest en est, se généralisant à tout le pays en fin de semaine, sauf près de la Méditerranée où les fortes chaleurs pourraient persister", ajoute Météo France.

11:28 - Il va faire chaud jusqu'à la fin de la semaine La France fait face à la canicule et va continuer à subir des chaleurs caniculaires au moins jusqu'à mercredi selon les prévisions de Météo France. A partir de mercredi une baisse sensible de la chaleur devrait s'amorcer grâce à l'arrivée d'une perturbation par la façade atlantique, mais c'est vraiment à partir de jeudi que la baisse des températures se fra sentir sur l'ensemble du pays, exception faite de la zone méditerranéennes. Et en fin de semaine, notamment vendredi, les températures baisseront de plusieurs degrés pour atteindre entre 22 et 27 °C dans la moitié nord, mais elles resteront supérieures à 30 et iront jusqu'à 35 °C dans la moitié sud.

10:48 - Les bons réflexes face à la canicule En période de canicule, plusieurs recommandations sont à suivre pour faire face aux fortes chaleurs : il faut boire de l'eau régulièrement sans attendre la sensation de soif et se rafraîchir au cours de la journée. Il faut fermer les volets et les fenêtres en journée notamment aux heures les plus chaudes (entre 11 et 21 h) et aérer la nuit. Il est également conseillé de limiter les sorties et les efforts physiques aux heures les plus chaudes et de préférer les lieux frais et ombragés. Côté vestimentaires, il vaut mieux porter des vêtements amples, légers et clairs et s'équiper d'un chapeau ou de lunettes à l'extérieur. Enfin, il faut être attentif aux personnes vulnérables qu'elles soient âgés ou très jeunes.

10:12 - De lundi à mercredi : des journées parmi les plus chaudes enregistrées en France Ce lundi 30 juin a de bonnes chances de devenir la deuxième journée de juin la plus chaude enregistrée en France à l'échelle nationale, juste après le 27 juin 2019. Mais les journées de mardi et mercredi pourraient, elles, battre le record avec des températures supérieures aux normales de saison de 10 à 15 °C. "90% du territoire est touché par des températures très élevées, excepté les côtes de la Manche et la pointe bretonne qui restent en marge", rapporte La Chaîne météo, une situation déjà record en soi. "Mardi et mercredi seront les journées les plus torrides à l'échelle nationale avec un indicateur thermique entre 28 et 28,3°C, un cran en dessous des records du 5 août 2003 et du 25 juillet 2019", ajoute la chainé spécialisée.

09:58 - Pas une ville sous les 30 °C Météo France annonce des températures comprises entre 30 et 40°C ce lundi. Si les relevés sont encore attendus, les prévisions annoncent 39 degrés à Bordeaux et Lyon, 38 °C à Toulouse et Limoges , 37 °C à Clermont-Ferrand, Perpignan et Marseille, 36 °C à Paris, Tours, à Rennes, à Nancy, à Strasbourg et à Dijon, 35 °C à Nantes et Ajaccio. Même dans les villes échappant aux alertes canicules le mercure dépasse les 30 degrés : l'agence annonce 30 °C à Brest et 31 °C à Cherbourg.

09:39 - Le plan canicule activé dans les prisons Le plan canicule va être activé dans les prison a fait savoir le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, sur RTL ce matin. Il a annoncé réunir les directeurs de prison à 17 heures "pour appliquer le plan canicule, pour les agents et pour les détenus", Ce plan implique de "revoir les horaires, (de poser) des questions autour de l’hydratation (...) et de transférer des détenus d’une région à l’autre, ou des maisons d’arrêt (surchargées) pour les mettre dans les prisons où il n’y a pas de surpopulation carcérale" décrit le garde des Sceaux.

09:17 - Des conseils pour mieux s'hydrater pendant la canicule Lors des canicules et grosses chaleurs, il est important de bien s'hydrater en buvant des quantités d'eau suffisante, aux environs de 2 litres minimum. Mais boire beaucoup ne suffit pas selon Christophe Prudhomme, médecin urgentiste en Seine-Saint-Denis interrogé sur BFMTV : "Quand on transpire, on perd des sels minéraux. Il suffit de couper l’eau avec un peu de jus de fruits et de rajouter une cuillère à café de sel pour faire une solution de réhydratation complètement adaptée (à la canicule). On ne sent pas le sel, c’est très bon".

08:50 - Des restrictions sur les routes franciliennes à cause de la canicule La canicule n'est pas sans conséquence. Des écoles sont fermées, des entreprises prennent des mesures et il y a aussi des restrictions sur les routes par endroits comme en Ile-de-France. La préfecture de police de Paris a annoncé l'abaissement de 20 km/h de la vitesse maximale sur nombreux tronçons de route : il faut rouler à 110 au lieu de 130 km/h sur les autoroutes, à 90 au lieu de 110 km/h sur les voies rapides, à 70 au lieu de 90km/h ou 80 km/h sur les routes nationales et départementales. La préfecture recommande aussi de limiter les déplacements en voiture autant que possible et de privilégier le télétravail. Ces mesures seront appliquées chaque jour entre "5h30 et minuit et ce jusqu'à leur levée par arrêté préfectoral".

08:36 - Des vigilances rouges canicule activées ? Pour l'heure le plus haut niveau de vigilance activé et l'alerte orange synonyme de canicule, mais ce n'est pas le niveau le plus élevé. Il est possible d'activer la vigilance rouge pour "canicule extrême" en cas de situation "exceptionnelle par sa durée, son intensité, son extension géographique, et présent[ant] un fort impact sanitaire pour l’ensemble de la population et des impacts sociétaux (sécheresse, approvisionnement en eau potable, aménagement ou arrêt de certaines activités, etc.)", précise Météo-France. A la différence des alertes jaunes et orange, la vigilance rouge ne dépend pas d'un seuil de température pour être activée. Elle relève "d’une décision prise par Météo-France en accord avec le ministère chargé de la Santé et, le cas échéant, avec les autres ministères concernés, et notamment le ministère de l’Intérieur, eu égard à la diversité des impacts attendus autres que sanitaires (sociétaux, économiques, environnementaux)", peut-on lire sur le site du ministère. Le déclenchement d'une ou plusieurs vigilance rouges semble possible entre ce lundi et mercredi, date de fin du pic caniculaire.

08:20 - Des nuits tropicales au dessus des 20 °C dans toute la France Si les journées sont chaudes depuis ce week-end, la nuit dernière a également été étouffante par endroit. Les températures ne sont pas descendues en dessous de 28 °C à Nice ou des 26°C à Perpignan et des 24°C à Marseille. C'est toute la côté méditerranéenne qui a connu une nuit autour et le plus souvent au-dessus des 20 °C. Il n'y a pas que dans le sud-est que la nuit a été tropicale : Biarritz, Lyon, Grenoble, Bordeaux, Limoges, Poitiers et Strasbourg. Même chose à Paris et dans le bassin francilien.

08:09 - 200 écoles fermées à cause de la canicule Environ 200 écoles publiques sur les 45 000 établissements que compte la France sont fermées ou partiellement fermées ce lundi 30 juin. Dimanche soir lors d'un point presse organisé à l'issue d'une réunion interministérielle de crise à Beauvau, la ministre de l'Education Elisabeth Borne a rappelé les mesures de précaution à prendre dans les écoles et a souligné que ces mesures pouvaient aller jusqu'à l'autorisation de garder les enfants à la maison. "Nous allons nous assurer qu'il y a bien un accueil pour les familles qui en ont besoin", a-t-elle toutefois précisé.

08:01 - Une canicule historique et un record de vigilances Une vigilance canicule aussi étendue sur le territoire "c'est du jamais vu" a déclaré la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, dimanche soir à l'AFP. Il s'agit même d'un nouveau record. Avant ce lundi 30 juin, la plus importante canicule de l'histoire de France remontait au 23 juillet 2019 avec 81 départements en vigilance (80 pour la canicule et 1 pour les orages), a rappelé la ministre. Tout le monde est appelé à faire preuve d'une grande vigilance, notamment les écoles, les entreprises, mais aussi les particuliers.

07:54 - Où va-t-il faire le plus chaud en France ce lundi ? Les températures oscillent entre 34 et 40°C ce lundi dans les départements en vigilance, elles ne descendent pas en dessous des 30 °C le long de la Manche. Selon Météo France c'est sur le pourtour méditerranéen qu'il fera le plus chaud avec un mercure compris entre 37 et 40 °C, "une frange ouest du sud-ouest" est aussi exposé aux 38 et 40 °C. Sur le reste du pays, le mercure est souvent compris entre 34 et 38°C.