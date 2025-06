Orages en France : vigilance en cours, situation à Paris... Le point complet

Les violents orages qui se sont abattus sur la France dans la nuit de mercredi à jeudi ont provoqué de lourds dégâts. Deux victimes sont à déplorer, un homme de 59 ans en Mayenne et un ado de 12 ans dans le Tarn-et-Garonne.

En direct

10:11 - De la pluie même à l'Assemblée Le débat sur la guerre entre l’Iran et Israël, organisé mercredi soir à l’Assemblée, a été brièvement interrompu après le discours d’ouverture du Premier ministre François Bayrou. Ce dernier a noté qu’"il pleuvait" dans l’hémicycle. Quelques minutes plus tard, la séance a repris, Roland Lescure, président de séance, confirmant une "petite fuite là-haut" et précisant que les pompiers avaient été appelés.

09:52 - Deux morts, dont un adolescent de 12 ans Les violents orages qui ont frappé le pays hier ont causé d'importants dégâts matériels et ont coûté la vie à deux personnes. Un homme de 59 ans est décédée dans la soirée du 25 juin, indique Ouest-France. Il circulait en quad au niveau de Saint-Cyr-en-Pail (Mayenne), quand il a percuté un arbre tombé sur la chaussée. Un adolescent de 12 ans est également décédé. Il était avec sa famille quand un arbre est tombé près de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne.

09:13 - 100 000 foyers encore privés d'électricité Près de 100.000 foyers sont toujours privés d'électricité ce jeudi matin. Les techniciens d’Enedis "sont à pied d’œuvre depuis tôt ce matin pour effectuer les réparations et rétablir l’électricité dans les foyers impactés", indique le réseau. L'Auvergne, le Centre Val de Loire, la Bourgogne, le Limousin et certaines communes au nord de Midi-Pyrénées sont notamment concernés.

08:52 - Des lignes ferroviaires fermées Plusieurs lignes de train sont perturbées ce jeudi matin après que des arbres soient tombés sur des voies ferrées. La circulation des trains entre Nevers (Nièvre) et Vichy (Allier) est par exemple interrompue dans les deux sens jusqu'en début d'après-midi. "Les équipes de SNCF Réseau sont en cours d'intervention pour dégager les voies et réparer les installations", précise la compagnie sur son site internet.

08:32 - Des arbres déracinés à Paris D'importants dégâts ont été constatés à Paris après le passage de violents orages dans la nuit de mercredi à jeudi. Dans le 16e arrondissement, Porte d'Auteuil, une violente tornade a ravagé plusieurs arbres qui ont été déracinés.

08:22 - 17 000 impacts de foudre L'Observatoire français des orages et tornades - Keraunos - indique ce jeudi matin que "près de 17.000 impacts de foudre (éclairs nuage-sol) ont été relevés sur la journée du 25 juin (dont 3500 de polarité positive)". Le plus puissant tant été observé dans les Deux-Sèvres, il a atteint 517 kA. La trace du derecho, une tempête de vent étendue et de longue durée, associée à une bande d'averses ou d'orages se déplaçant rapidement et s'étendant sur plus de 400 kilomètres, est justement visible de l'Occitanie à la Lorraine.

08:17 - De nombreux vignobles "anéantis" en Bourgogne D'après La Chaîne Météo, la Bourgogne a été particulièrement touchée par les orages survenus hier soir. Des vents entre 96 km/h et 134 km/h ont été recensés dans le département, provoquant de lourds dégâts chez les vignerons de la région. "De nombreux vignobles sont anéantis" après le passage de la grêle et de vents dévastateurs, apprend-on.

08:11 - Des grêlons comme des balles de tennis dans les Hautes-Pyrénées À Gayan, au nord de Tarbes (Hautes-Pyrénées), des grêlons de la taille de balle de tennis se sont abattues sur la commune. Comme il est possible de le voir sur la photo ci-dessous, les grêlons mesuraient jusqu'à 10cm de diamètre.

08:07 - Une église de l'Eure éventrée par les orages À Valailles dans l'Eure, un orage violent a détruit l’église et endommagé plusieurs maisons, ce mercredi 25 juin. Un mois de pluie est tombé en 18 minutes précise BFMTV. Le clocher de l'église n'a pas tenu, il s'est effondré pendant l'orage. "Un conseiller municipal m’a appelée pour me dire: on n’a plus d’église", raconte Claudine Dodelande, maire de Valailles, à BFMTV. 35 ans ont été nécessaires pour la rénover, tout est à refaire.

08:02 - Des pylônes broyés dans le Loir-et-Cher Les dégâts matériels sont nombreux après le passage de violents orages ce mercredi. Des pylônes électriques ont tout simplement été ravagés par le vent dans le Loir-et-Cher. "Ils se sont pliés en deux et sont tombés sur le sol", précise BFMTV. Conséquence : des foyers sont privés d'électricité ainsi qu'une station service située sur une autoroute proche.

07:59 - Des arbres arrachés et des voitures endommagées Les dégâts après les orages de ce mercredi soir sont colossaux, et témoignent de la violence de cet épisode. Environ 2.000 pompiers ont été mobilisés dans la nuit de mercredi à jeudi, indique Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, au micro de BFMTV. 1.000 interventions ont été comptabilisées. À Paris, par exemple, de nombreux arbres ont été arrachés par les bourrasques de vent, occasionnant des perturbations de circulation et s'abattant sur des véhicules stationnés sur la route.

25/06/25 - 23:39 - L’est de la France placé sous le signe de la vigilance orange demain La journée du jeudi 26 juin sera marquée par une baisse des températures et un retour aux normales de saison sur les 2/3 du territoire. Une large partie située à l’est, plus précisément, restera en vigilance orange aux orages et à la canicule.

25/06/25 - 23:39 - L’est de la France placé sous le signe de la vigilance orange jeudi 26 juin

25/06/25 - 23:26 - Un adolescent de 12 ans tué par la chute d’un arbre Un adolescent de 12 ans a été tué dans le Tarn-et-Garonne par la chute d'un arbre. L’adolescent était près d' un cours d'eau, il quittait les lieux en famille en raison des orages quand un arbre a chuté, frappé par l'un d'eux, selon un information a BFMTV.

25/06/25 - 23:20 - 114 km/h à Montauban, 109 km/h au Bourget… des violentes bourrasques recensées Des pointes de vent particulièrement élevées en Seine-et-Marne (77), avec un pic à 119 km/h à la Brosse-Montceaux ont été enregistrées par les différents services météorologiques. Météo-France a aussi relevé une rafale à 126 km/h dans l'Eure (27), notamment sur la commune de Bernay. 114 km/h à Montauban (82), 109 km/h au Bourget (93)… de nombreuses villes en France ont subi des vents violents ce mercredi soir.

25/06/25 - 23:12 - Des vents allant jusqu’à 90 km/h en début de soirée Vers 21h, les premiers orages se sont déclarés dans le Bassin parisien. Le phénomène climatique a frappé la capitale avec de fortes pluies et des rafales de vents violents pouvant aller jusqu’à 90 km/h. Une intense activité électrique a aussi été enregistrée. "Le vent se lève et souffle en bourrasques sur les Yvelines mais aussi les Hauts-de-Seine", avait précisé la chaîne météorologique.

25/06/25 - 23:06 - Beaucoup de frayeurs pour les riverains, des scènes de chaos à Paris Dans le XVème arrondissement de Paris, aux environs de la rue Saint-Charles, plusieurs arbres ont chuté. Des fils électriques ont été arrachés et pendent vers le sol, rapporte Le Parisien. Plusieurs véhicules ont été abîmés, les riverains ont eu de grosses frayeurs tant les dégâts sont importants comme en témoigne les images sur ce post X/Twitter.

25/06/25 - 23:01 - Plusieurs dizaines d’arbres tombés à Paris, aucunes victimes n’est à déplorer “Par rapport à la violence de la tempête qui vient de traverser l’ouest parisien, on peut dire que les choses se sont plutôt bien passées”, a réagi la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, selon des déclarations rapportées par le Parisien. Ainsi, il semblerait qu’aucune victime ni aucun blessé n’aient été identifiés par les secouristes. À Paris, une quarantaine d’arbres ont été déracinés. Le phénomène a aussi gagné Clamart, dans les Hauts-de-Seine, où des agents tronçonnent certains arbres qui bloquent les routes.

25/06/25 - 22:53 - Des grêlons d’environ 6 cm dans les Landes Le sud-ouest et le centre-est ont été les premières zones géographiques à être frappées par les violentes perturbations météorologiques de ce mercredi 25 juin. D’après les informations collectées par Météo France, “des rafales à 95 km/h à Biscarosse” ont gagné les Landes vers 17 heures. Des grêlons d’environ 6 cm de diamètre sont tombés près de Peyrehorade dans les Landes aux alentours de 16h. En Tarn-et-Garonne, l’observatoire des orages Keraunos a relevé des coups de vent pouvant aller jusqu’à 114 km/h.

25/06/25 - 22:44 - Un homme meurt en Mayenne à la suite d'une chute d’arbre Un homme de 59 ans a perdu la vie ce mercredi soir en raison des orages à Saint-Cyr-en-Pail en Mayenne selon les informations d’Ici Mayenne. Il conduisait un quad au moment du drame selon le média local. Il aurait alors percuté un arbre tombé sur la route à cause des rafales de vent. Il n’a pas pu être réanimé par les secours.

25/06/25 - 22:33 - L’Assemblée nationale touchée par des infiltration d’eau en raison de la météo Alors qu’une séance à propos de la situation au Proche-Orient devait avoir lieu ce soir à l’Assemblée nationale, celle-ci a été suspendue en raison d’infiltration d’eau dans l’hémicycle dûes à de violents orages et des pluies intenses. Les pompiers devraient arriver prochainement sur les lieux. Sur le compte Twitter/X du média parlementaire LCP, il est possible de voir l'interruption de séance du aux circonstances météorologiques :

25/06/25 - 22:22 - En Île-de-France, le trafic a été interrompu sur le RER D Le trafic du RER D a été interrompu ce mercredi soir entre Paris Gare de Lyon et Goussainville, dans les deux sens de circulation. d’après le compte Twitter/X de la ligne, “une panne d'alimentation électrique près de Paris Nord” expliquerait la suspension du trafic. L'heure de reprise est estimée à minuit ce soir. Le trafic du RER D a été interrompu ce mercredi soir entre Paris Gare de Lyon et Goussainville, dans les deux sens de circulation. d’après le compte Twitter/X de la ligne, “Une panne d'alimentation électrique près de Paris Nord” expliquerait la suspension du trafic. L'heure de reprise est estimée à minuit ce soir. Par ailleurs, des stations de métro à Paris ont été fermées temporairement. Parmi elles, on retrouve les stations Franklin Roosevelt, Victor Hugo, Alma-Marceau et Portes de Versailles… Elles sont toutes inondées.