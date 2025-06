Orages en France : une extrême violence à Paris et deux morts, les prévisions pour jeudi

La vigilance orage est de mise en France ce mercredi. Paris, en orange comme 43 autres départements désormais, a été violemment frappée entre 21h et 22h. La situation devrait rester inchangée jusqu'à minuit ce soir avec de la grêle et des vents violents.

L'essentiel Les orages ont commencé à déferler sur la France ce mercredi soir. Vers 21h, les phénomènes orageux ont gagné l’île de France, avec des vents à 110 km/h, un déluge dans les rues de Paris et de graves perturbations à la clé. Des dégâts matériels ont déjà été répertoriés.

44 des 56 départements concernés étaient toujours en vigilance orange à 22h. La vigilance orage va se déplacer vers l'est demain. L'Isère et le Rhône sont encore en vigilance pour canicule.

Un homme de 59 ans est décédé à la suite d'un accident de quad alors que la météo et les orages faisaient rage en Mayenne. L'homme aurait percuté un arbre après que celui-ci soit tombé.

Jeudi 26 juin, 16 départements situés essentiellement dans l'est du pays seront placé en vigilance orange aux orages et canicule.

Fin du direct

23:39 - L’est de la France placé sous le signe de la vigilance orange demain La journée du jeudi 26 juin sera marquée par une baisse des températures et un retour aux normales de saison sur les 2/3 du territoire. Une large partie située à l’est, plus précisément, restera en vigilance orange aux orages et à la canicule. 23:39 - L’est de la France placé sous le signe de la vigilance orange jeudi 26 juin 23:26 - Un adolescent de 12 ans tué par la chute d’un arbre Un adolescent de 12 ans a été tué dans le Tarn-et-Garonne par la chute d'un arbre. L’adolescent était près d' un cours d'eau, il quittait les lieux en famille en raison des orages quand un arbre a chuté, frappé par l'un d'eux, selon un information a BFMTV. 23:20 - 114 km/h à Montauban, 109 km/h au Bourget… des violentes bourrasques recensées Des pointes de vent particulièrement élevées en Seine-et-Marne (77), avec un pic à 119 km/h à la Brosse-Montceaux ont été enregistrées par les différents services météorologiques. Météo-France a aussi relevé une rafale à 126 km/h dans l'Eure (27), notamment sur la commune de Bernay. 114 km/h à Montauban (82), 109 km/h au Bourget (93)… de nombreuses villes en France ont subi des vents violents ce mercredi soir. 23:12 - Des vents allant jusqu’à 90 km/h en début de soirée Vers 21h, les premiers orages se sont déclarés dans le Bassin parisien. Le phénomène climatique a frappé la capitale avec de fortes pluies et des rafales de vents violents pouvant aller jusqu’à 90 km/h. Une intense activité électrique a aussi été enregistrée. "Le vent se lève et souffle en bourrasques sur les Yvelines mais aussi les Hauts-de-Seine", avait précisé la chaîne météorologique. 23:06 - Beaucoup de frayeurs pour les riverains, des scènes de chaos à Paris Dans le XVème arrondissement de Paris, aux environs de la rue Saint-Charles, plusieurs arbres ont chuté. Des fils électriques ont été arrachés et pendent vers le sol, rapporte Le Parisien. Plusieurs véhicules ont été abîmés, les riverains ont eu de grosses frayeurs tant les dégâts sont importants comme en témoigne les images sur ce post X/Twitter. 23:01 - Plusieurs dizaines d’arbres tombés à Paris, aucunes victimes n’est à déplorer “Par rapport à la violence de la tempête qui vient de traverser l’ouest parisien, on peut dire que les choses se sont plutôt bien passées”, a réagi la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, selon des déclarations rapportées par le Parisien. Ainsi, il semblerait qu’aucune victime ni aucun blessé n’aient été identifiés par les secouristes. À Paris, une quarantaine d’arbres ont été déracinés. Le phénomène a aussi gagné Clamart, dans les Hauts-de-Seine, où des agents tronçonnent certains arbres qui bloquent les routes. 22:53 - Des grêlons d’environ 6 cm dans les Landes Le sud-ouest et le centre-est ont été les premières zones géographiques à être frappées par les violentes perturbations météorologiques de ce mercredi 25 juin. D’après les informations collectées par Météo France, “des rafales à 95 km/h à Biscarosse” ont gagné les Landes vers 17 heures. Des grêlons d’environ 6 cm de diamètre sont tombés près de Peyrehorade dans les Landes aux alentours de 16h. En Tarn-et-Garonne, l’observatoire des orages Keraunos a relevé des coups de vent pouvant aller jusqu’à 114 km/h. 22:44 - Un homme meurt en Mayenne à la suite d'une chute d’arbre Un homme de 59 ans a perdu la vie ce mercredi soir en raison des orages à Saint-Cyr-en-Pail en Mayenne selon les informations d’Ici Mayenne. Il conduisait un quad au moment du drame selon le média local. Il aurait alors percuté un arbre tombé sur la route à cause des rafales de vent. Il n’a pas pu être réanimé par les secours. 22:33 - L’Assemblée nationale touchée par des infiltration d’eau en raison de la météo Alors qu’une séance à propos de la situation au Proche-Orient devait avoir lieu ce soir à l’Assemblée nationale, celle-ci a été suspendue en raison d’infiltration d’eau dans l’hémicycle dûes à de violents orages et des pluies intenses. Les pompiers devraient arriver prochainement sur les lieux. Sur le compte Twitter/X du média parlementaire LCP, il est possible de voir l'interruption de séance du aux circonstances météorologiques : 22:22 - En Île-de-France, le trafic a été interrompu sur le RER D Le trafic du RER D a été interrompu ce mercredi soir entre Paris Gare de Lyon et Goussainville, dans les deux sens de circulation. d’après le compte Twitter/X de la ligne, “une panne d'alimentation électrique près de Paris Nord” expliquerait la suspension du trafic. L'heure de reprise est estimée à minuit ce soir. Le trafic du RER D a été interrompu ce mercredi soir entre Paris Gare de Lyon et Goussainville, dans les deux sens de circulation. d’après le compte Twitter/X de la ligne, “Une panne d'alimentation électrique près de Paris Nord” expliquerait la suspension du trafic. L'heure de reprise est estimée à minuit ce soir. Par ailleurs, des stations de métro à Paris ont été fermées temporairement. Parmi elles, on retrouve les stations Franklin Roosevelt, Victor Hugo, Alma-Marceau et Portes de Versailles… Elles sont toutes inondées. 21:08 - Les orages arrivent en Île-de-France Les orages ont atteint Paris vers 21h, d’après la Chaîne Météo. Auparavant, ils touchaient principalement et depuis plusieurs heures la région du Centre-Val de Loire. Les orages ont donc fini par atteindre la capitale ce mercredi soir. 19:01 - Des orages violents bientôt en région parisienne Des orages de grêle parcourent actuellement le centre de la France. Aux alentours de 17 heures, de violents orages ont éclaté dans le Sud-Aquitaine. Selon une information de TF1, ces orages violents devraient se déclarer ensuite vers l'Est, et plutôt en soirée, ils devraient atteindre le bassin parisien puis le Nord et le Nord-Est du pays. Au cours de la nuit, les orages pourraient s’atténuer. Des orages de grêles ont aussi parcouru le centre de la France. 16:29 - Météo France fait évoluer sa prévision Météo France note dans son dernier bulletin une "extension de la vigilance orange 'Orages' à 7 départements du nord et du nord-est avec un début d'évènement mercredi à 22h", en donnant cette précision : désormais, des orages violents sont "attendus sur un très large partie du pays entre mercredi après-midi et jusqu'en cours de nuit de mercredi à jeudi". 13:36 - 3 départements supplémentaires en vigilance orange Météo France a étendu la vigilance orange "Orages" à 3 départements du sud-ouest : Les Pyrénées-Atlantiques, les Landes et la Gironde avec un début d'évènement à 16h, ce mercredi 25 juin. La station météorologique précise que de très fortes chaleurs vont persister dans l'après-midi, "avant une franche dégradation orageuse marquée avec des orages violents sur un très large axe central du pays". 09:21 - De violents orages et de la grêle dans ces régions Des orages forts sont prévus à partir de ce mercredi en fin d'après-midi. Ils "remonteront de l'Aquitaine vers l'ouest du Massif central", précise La Chaîne Météo. Ils donneront lieu à des pluies intenses en peu de temps (30 à 50 mm), localement de la grêle et de violentes rafales de vent (90 à 120 km/h), notamment principalement sur les départements placés en alerte orange. Dans la soirée, ils remonteront vers le Berry et la Bourgogne, mais ce n'est pas tout. La station météorologique prévient que d'autres orages "se formeront entre la Normandie, l'Ile-de-France et le Centre-Val de Loire avec de fortes pluies, localement de la grêle et de fortes rafales de vent entre 80 et 110 km/h". Des ruissellement et coulées de boue en zone rurales sont également prévus.

Après une nouvelle hausse des températures ce mardi, le pic de chaleur va bel et bien être atteint de mercredi 25 juin. 59 départements ont été placés en vigilance orange pour orages et canicule. Météo-France fait part d'un "pic caniculaire, avec un vent très chaud qui repasse au sud". Les températures maximales, en nette hausse, elles ont atteint ce mercredi 36 à 38°C, notamment sur le sud du Rhône et le nord de l'Isère.

Concernant les orages, une "franche dégradation orageuse marquée" est en cours sur le territoire français, selon la station météorologique, avec des orages parfois violents sur un très large axe central du pays. Sont concernés par la vigilance orange pour "orages" : l'Aisne, l'Allier, l'Aube, l'Aveyron, le Calvados, le Cantal, la Charente, le Cher, le Corrèze, la Côte-d'Or, la Creuse, la Dordogne, l'Eure, l'Eure-et-Loir, la Haute-Garonne, le Gers, l'Indre, l'Indre-et-Loir, le Loir-et-Cher, la Loire, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Nièvre, l'Oise, l'Orne, le Puy-de-Dôme, la Saône-et-Loire, la Sarthe, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vienne, la Haute-Vienne, l'Yonne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise, les Pyrénées-Atlantiques, les Landes et la Gironde.

Les orages se déclenchent en deuxième partie d'après-midi, et plutôt en soirée en allant vers l'Ile-de-France, la Champagne et la Picardie. Les enjeux concernent les fortes intensités pluvieuses (30 à 50 mm en 1 à 2 heures). Météo-France prévoit même des chutes de grêle, et des rafales pouvant dépasser les 100 km/h, voire jusqu'à 120 km/h.

Après ce passage orageux, une baisse très significative des maximales est attendue jeudi, avec un retour à des températures voisines des 30°C. À noter que selon Météo France, 62 départements sont placés en vigilance jaune aux orages au cours de la journée de jeudi 26 juin. Les départements concernés seront : l’Ain, l’Aisne, l’Allier, les Hautes-Alpes, l’Ardèche, l’Aube, l’Aveyron, le Calvados, le Cantal, le Cher, la Corrèze, la Côte-d’Or, la Creuse, le Doubs, la Drôme, l’Eure, l’Eure-et-Loir, la Haute-Garonne, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Indre-et-Loire, l’Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, le Loiret, le Lot, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Nièvre et l’Oise, l’Orne, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vienne, la Haute-Vienne, l’Yonne, le Territoire de Belfort, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, et enfin le Val-d’Oise. D'après le dernier bulletin de Météo-France, l'alerte devrait être effective entre 3h du matin et 20h sur l’ensemble de ces départements. Toujours dans la journée de demain, une dizaine de départements du nord-est restent en vigilance orange aux orages et la canicule. L'agence météorologique ajoute aussi le Rhône et l'Isère.

En ce qui concerne la journée de vendredi, la masse d'air se réchauffe à nouveau, annonçant un week-end assez chaud. Si ces vagues de chaleur sont précoces, la France semble se diriger vers un "été caniculaire", selon le ministre chargé de la Santé Yannick Neuder. "On parle de plus de 10 degrés de différence par rapport à la même période", l’année dernière. Cette affirmation est basée sur une étude de Météo France, qui étudie plusieurs scénarios possibles pour les prochains mois. Dans 60 % d’entre eux, la France va connaître des températures plus hautes que les normales de saison.