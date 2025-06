Vague de chaleur : 16 départements en vigilance canicule, d'autres menacés par les orages

La vague de chaleur se poursuit, mais se limite au quart sud-est du pays ce lundi 23 juin. 16 départements sont placés en alerte, dont deux en vigilance orange. Outre les fortes températures, la menace des orages de chaleur plane sur de nombreux territoires.

Le pic de la vague de chaleur est passé, mais la canicule frappe encore une partie de la France ce lundi 23 juin 2025. Encore 16 départements situés dans le quart sud-est du pays sont placés en vigilance canicule pour l'ensemble de la journée selon Météo France et deux d'entre eux sont en alerte orange : l'Isère et le Rhône. Des températures supérieures à 30 degrés sont annoncées dans cette zone avec un "épisode de chaleur persistant" qui se met en place sur huit départements sur l'axe entre la Haute-Garonne et les Bouches-du-Rhône. Le mercure atteindra même le 35 °C et peut-être plus dans la vallée du Rhône.

L'Ain, l'Ardèche, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, l'Hérault, le Gard, la Haute-Garonne, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, le Tarn et le Vaucluse sont concernés par les vigilance canicule de ce lundi 23 juin.

Les fortes chaleurs sont encore au rendez-vous dans de nombreuses villes françaises. C'est à Perpignan, à Lyon et à Marseille qu'il fera le plus chaud avec 35 °C en région catalane et 34 °C pour les deux autres villes. Il fera 32 °C à Clermont-Ferrand, 31 °C à Dijon, Toulouse et Ajaccio. Les départements sortis de vigilance canicule ne sont pas mis de côté avec 30 degrés annoncés à Bordeau, Strasbourg et Limoges.

A la vague de chaleur s'ajoute une autre menace, celles des orages qui risquent d'éclater dans de nombreux départements de la moitié est du pays. Des orages qui, pour beaucoup, sont des phénomènes liés aux fortes chaleurs des derniers jours. Une trentaine de territoires sont placés en vigilance jaune pour les orages ce lundi. "Le temps [sera] lourd de la Franche-Comté et des Alpes jusqu'à l'Auvergne, l'est de l'Occitanie et le nord de PACA" à compter de l'après-midi. "Sous un ciel encombré, les averses et les orages sont fréquents, donnant parfois de bons cumuls de pluie. Sur les Pyrénées", prévient Météo France. Ces orages vont permettre de rafraîchir l'atmosphère, mais ce ne sera qu'un répit avant une nouvelle vague de chaleur attendue en milieu de semaine.

Voici les départements placés en vigilance orages : l'Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Aude, le Doubs, la Drôme, l'Hérault, l'Isère, le Jura, le Gard, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Haute-Saône, la Savoie, la Haute-Savoie, le Var et le Vaucluse.

À quoi s'attendre cette semaine ?

Lundi 23 juin marque une légère accalmie face aux fortes chaleurs avec une baisse des températures et une nuit sera supportable grâce au maintient du mercure sous les 20 °C. Mais ce répit, ainsi que les orages et la pluie attendus cette semaine dans plusieurs départements ne vont faire baisser les températures que momentanément. La France se dirige, en effet, vers un "été caniculaire", selon le ministre chargé de la Santé Yannick Neuder. "On parle de plus de 10 degrés de différence par rapport à la même période", l’année dernière. Cette affirmation est basée sur une étude de Météo France, qui étudie plusieurs scénarios possibles pour les prochains mois. Dans 60 % d’entre eux, la France va connaître des températures plus hautes que les normales de saison.

Une nouvelle vague de chaleur est d'ailleurs attendues à compter du milieu de semaine, notamment à partir du mercredi 25 juin. Les températures redeviendront caniculaire dès mardi dans plusieurs départements et répartiront à la hausse sur la majeure partie du pays.

Les conséquences et les victimes de la vague de chaleur

Mais cette vague de chaleur n'est pas sans conséquences. À Ussel en Corrèze, où les températures avoisinaient encore 29 °C en début de soirée vendredi, un enfant d'un peu plus d'un an, laissé dans une voiture stationnée au soleil, a dû être hospitalisé dans un état grave, selon les pompiers et le parquet, qui a ouvert une enquête. La victime, souffrant de déshydratation, a été héliportée en "urgence absolue", rapporte l'AFP. EDF a anticipé pour sa part de possibles baisses de production sur le site de la centrale nucléaire de Bugey (Ain), en raison des températures élevées du Rhône, qui refroidit l'installation. Plusieurs départements ont émis des alertes concernant la pollution à l'ozone ce samedi, notamment en Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie. À Lorient (Morbihan), l'agglomération a décidé de la gratuité de ses transports en commun.