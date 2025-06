Vague de chaleur : 17 départements en vigilance canicule, les 35 degrés atteints avant un nouveau pic

La chaleur est toujours présente en France ce mardi 24 juin. 17 départements sont placés en alerte canicule, dont deux en vigilance orange. La journée de mercredi marquera un nouveau coup de chaud.

Après une semaine très chaude, quelques degrés ont été perdus lundi, mais dès ce mardi 24 juin, les températures remontent. Le sud de la France est placé en vigilance canicule. Météo-France a placé 15 départements en vigilance jaune et deux en orange : l'Isère et le Rhône. L'Ain, l'Ardèche, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, le Gard, la Haute-Garonne, l'Hérault, la Loire, la Haute-Loire, les Pyrénées-Orientales, la Savoie, la Haute-Savoie, le Tarn et le Vaucluse sont concernés par la vigilance jaune canicule ce mardi.

Les températures vont y dépasser les 30 degrés, avec jusqu'à 35°C, voire localement 37°C sur les plaines du Sud-Ouest, 35 à 38°C de la Provence au Roussillon et localement 39/40 dans l'intérieur du Languedoc et de l'Aude. Sur le centre du pays, on attend 30 à 34°C en général. Sur les plages méditerranéennes, prévoyez 30 à localement 35°C. Il fera entre 27 et 31°C au nord de la Loire. Ainsi, seules les côtes de la Manche conserveront la fraicheur. Les fortes chaleurs sont notamment au rendez-vous à Bordeaux et Toulouse (34°C), Montpellier et Perpignan (33°C) ou encore Limoges et Lyon (32°C).

A la vague de chaleur s'ajoute une autre menace, celle des orages qui risquent d'éclater. 8 départements du sud-ouest sont placés en vigilance jaune orages ce mardi : la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l'Ariège, les Pyrénées-Orientales et Andorre. Ces orages pourront être localement forts, surtout sur le Pays basque. Ils remonteront jusqu'à Bordeaux plus tard dans la soirée, annonce La Chaine Météo. Ils peuvent être accompagnés de grêle et de rafales de 70 à 80 km/h.

Un nouveau pic de chaleur mercredi

Cette hausse du mercure continuera jusqu'à mercredi avec un "gros coup de chaud" annoncé avant une baisse des températures permise avec les orages. "Dans l'après-midi de mercredi, les températures atteindront 35-36°C en région parisienne, 38°C à Lyon et localement 40°C en Auvergne", prévient La Chaîne météo. Presque la totalité du pays se retrouvera en alerte pour canicule et/ou orages. A partir de vendredi, la masse d'air se réchauffe à nouveau, annonçant un week-end assez chaud.

Si ces vagues de chaleur sont précoces, la France semble se diriger vers un "été caniculaire", selon le ministre chargé de la Santé Yannick Neuder. "On parle de plus de 10 degrés de différence par rapport à la même période", l’année dernière. Cette affirmation est basée sur une étude de Météo France, qui étudie plusieurs scénarios possibles pour les prochains mois. Dans 60 % d’entre eux, la France va connaître des températures plus hautes que les normales de saison.