Vague de chaleur : la canicule touche près de 50 départements, dont certains en vigilance orange

16 départements sont placés en vigilance orange canicule ce vendredi 20 juin par Météo France, mais les chaleurs caniculaires sont attendues dans près d'une cinquantaine de territoires. Les températures dépasseront régulièrement les 35 degrés.

La vague de chaleur se poursuit et même s'intensifie en France, ce vendredi 20 juin 2025. Météo France place 49 territoires en vigilance pour la canicule et si la plupart sont en alerte jaune, 16 départements sont concernés par une vigilance orange active à partir de midi et jusqu'à minuit : la Charente, la Charente-Maritime, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre-et-Loire, l'Isère, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, le Morbihan, le Rhône, la Sarthe, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Vienne et la Haute-Vienne. Dans ces départements, les températures maximales vont atteindre les 33 à 36 °C, mais pourront parfois grimper jusqu'à 38 °C notamment sur l'ouest du pays.

Les fortes chaleurs sont cependant généralisées sur l'ensemble de la France depuis jeudi et elles sont toujours au rendez-vous ce vendredi 20 juin. Les températures maximales atteindront régulièrement et dépasseront les 30 degrés. Cette vague de chaleur, la première de l'année, est prévue pour durer 3 à 5 jours selon les régions. L'ensoleillement sera maximal et la fraicheur des nuits va disparaitre, il sera difficile de descendre sous la barre des 20 degrés, surtout dans les grandes agglomérations.

Un pic de chaleur ce week-end

S la canicule est déjà présente, le pic de chaleur est attendu pendant le week-end, en particulier le samedi 21 juin. Les très fortes chaleurs toucheront alors les deux tiers du pays, dont le bassin parisien et tout le centre-est encore épargné de vendredi. Les seuils de canicule seront atteints nuit et jour. Le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF) illustre cette séquence avec cette carte de prévisions pour le 21 juin.

Ainsi, samedi, sur une grande partie du pays, les 35 degrés seront atteints, dont à Paris. Il pourra faire jusqu'à 40 degrés dans le Midi toulousain. A l'est, il fera entre 30 et 33 degrés. Seules les côtes de la Manche conserveront une chaleur supportable. Dimanche, il fera très chaud du centre-est au nord-est. Un vent d'ouest plus frais pourrait commencer à se développer, permettant aux températures de baisser sur la côte atlantique. Lundi, des orages toucheront l'est du pays et cette journée pourrait marquée une sortie de canicule.