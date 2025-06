Vague de chaleur : les précisions jour par jour d'une météo "exceptionnelle"

Une vague de chaleur touche la France cette semaine avec des températures pouvant dépasser les 35 degrés. Voici les prévisions météo en détails.

De l'air chaud s'installe en France au fil de la semaine. Suite à un blocage anticyclonique en oméga, un dôme de chaleur, soit une masse d'air chaude immobile, se forme sur la France, comme l'explique La Chaine Météo. De très fortes chaleurs, pouvant dépasser les 35 degrés, vont ainsi être atteintes. Cette vague de chaleur est annoncée pour durer 3 à 5 jours selon les régions, entre jeudi et lundi. L'ensoleillement sera maximal et la fraicheur des nuits va disparaitre.

Ce phénomène va commencer dès ce jeudi 19 juin, il fera 26 à 32 degrés sur le tiers nord du pays ainsi qu'en Auvergne-Rhône-Alpes. La Nouvelle-Aquitaine, les Pays de la Loire et le Languedoc-Roussillon seront les premiers à être touchés par les températures les plus élevées : on attend 33 à Nantes, 34 à Bordeaux ou encore 34 à Montpellier. La chaleur restera plus modérée sur le nord et le nord-est en lien avec un vent d'est à nord-est.

Vendredi, la chaleur remonte à l'ouest, atteignant la Bretagne. Dans le Languedoc-Roussillon, des pointes à 39 degrés sont possibles. "Le seuil de très fortes chaleurs (35 °C) pourrait être atteint sur de nombreuses régions, atteignant localement 36 à 37 °C du Sud-Ouest au Sud-Est", annonce Météo France. Cela pourra se coupler d'alerte canicule.

Ce week-end, un pic d'intensité est attendu. Les très fortes chaleurs gagnent du terrain au nord et atteignent la capitale. 36 degrés sont annoncés samedi à Rennes, 35 à Nantes, Limoges ou encore Lyon et Toulouse. Paris devrait monter à 33 degrés. Seules les côtes de la Manche conserveront une chaleur supportable. La nuit le thermomètre peinera à redescendre sous les 20 degrés.

Même schéma dimanche, où il fera très chaud du sud-ouest aux régions centrales. Un vent d'ouest plus frais pourrait commencer à se développer, permettant aux températures de baisser sur la côte atlantique. Lundi, la chaleur pourrait perdurer avec encore de nombreuses régions au-dessus des 30 degrés. Elle pourrait ensuite persister jusqu'en milieu de semaine dans certaines régions, mais cela reste à confirmer.