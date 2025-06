Vague de chaleur : les températures explosent, les prévisions météo détaillées

Une vague de chaleur touche la France à partir de ce jeudi 19 juin. Des températures dépassant les 35 degrés sont prévues, avec localement des pointes à 39. Voici les prévisions détaillées.

Suite à un blocage anticyclonique en oméga, un dôme de chaleur, soit une masse d'air chaude immobile, se forme sur la France. De très fortes chaleurs, pouvant dépasser les 35 degrés, sont alors attendues dès ce jeudi 19 juin. Les maximales seront comprises entre 35 et 38 degrés, avec de possibles pics autour de 39/40. Cette vague de chaleur est annoncée pour durer 3 à 5 jours selon les régions. L'ensoleillement sera maximal et la fraicheur des nuits va disparaitre, il sera difficile de descendre sous la barre des 20 degrés, surtout dans les grandes agglomérations.

Ce jeudi, la vague de chaleur se met en place par le sud-ouest. Au sud de la Loire, les températures maximales oscillent entre 32 et 35 degrés, voire localement 37/38. Les 30 degrés sont aussi atteints en Bretagne. "Le thermomètre affiche 22 à 28 degrés sur le littoral de Manche, 26 à 32 degrés sur un tiers nord du pays ainsi qu'en Auvergne-Rhône Alpes, 32 à 35 des Pyrénées au Centre et des Pays de la Loire au Sud-Est, jusqu'à 36 à 37 degrés sur la Nouvelle Aquitaine", annonce Météo-France.

27 départements ont ainsi été placés en vigilance jaune canicule pour la journée de ce jeudi : l’Ardèche, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Drôme, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre-et-Loire, l’Isère, les Landes et la Loire-Atlantique, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Mayenne, le Morbihan, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Sarthe, les Deux-Sèvres, le Tarn-et-Garonne, la Vendée, la Vienne et la Haute-Vienne. Il fera notamment jusqu'à 34 degrés à Bordeaux et la Rochelle, 33 degrés à Nantes, Rennes et Limoges ou encore 32 degrés à Tours.

Un pic de chaleur ce week-end

Après une nuit très douce, vendredi la chaleur continuera de monter du sud-ouest au centre-ouest. Dans le Languedoc-Roussillon, des pointes à 39 degrés sont possibles. Il fera aussi chaud au bord de la Méditerranée. Ce week-end, un pic d'intensité est attendu. Les très fortes chaleurs gagnent du terrain au nord et atteignent la capitale. Les seuils de canicule seront atteints nuit et jour. Le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF) illustre cette séquence avec cette carte de prévisions pour le 21 juin.

Ainsi, samedi, sur une grande partie du pays, les 35 degrés seront atteints. A l'est, il fera entre 30 et 33 degrés. Seules les côtes de la Manche conserveront une chaleur supportable. Dimanche, il fera très chaud du centre-est au nord-est. Un vent d'ouest plus frais pourrait commencer à se développer, permettant aux températures de baisser sur la côte atlantique. Lundi, des orages toucheront l'est du pays et cette journée pourrait marquée une sortie de canicule.