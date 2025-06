Vague de chaleur : voici les départements en vigilance orange canicule, les prévisions météo ce samedi 21 juin

La vague de chaleur qui frappe la France atteint son maximum ce samedi 21 juin. Presque tout le pays est en alerte canicule. Voici les prévisions détaillées.

La vague de chaleur, provoquée par le blocage d'un anticyclone sur la France, monte encore d'un cran ce samedi 21 juin 2025. Hier, Météo France a placé 49 territoires en vigilance pour canicule pour cette journée de samedi, dont 16 départements en vigilance orange, notamment sur l'ouest du pays auquel il fallait ajouter le Rhône et l'Isère. Une vigilance orange confirmée dans le bulletin de 6 heures de Météo France, samedi 21 juin. Les départements en orange sont la Charente (16), la Charente-Maritime (17), l'Ille-et-Vilaine (35), l'Indre-et-Loire (37), l'Isère (38), la Loire-Atlantique (44), le Maine-et-Loire (49), la Manche (50), la Mayenne (53), le Morbihan (56), le Rhône (69), la Sarthe (72), les Deux-Sèvres (79), la Vendée(85), la Vienne (86) et la Haute-Vienne (87). La quasi-totalité des autres départements est en vigilance jaune pour ce samedi, à l'exception du sud-est du pays, où c'est la vigilance jaune pour des orages qui est activée des Hautes-Alpes à la Corse. Seuls 8 départements ne sont concernés par aucune vigilance aujourd'hui. Il s'agit des Bouches-du-Rhône (13), du Vaucluse (84), du Gard (30), de la Lozère (48), de l'Hérault (34), de l'Aveyron (12), du Tarn (81) et de l'Ariège (09). Andorre (99) n'est également pas concerné par une vigilance ce samedi.

Les prévisions météo ne se sont en tout cas pas trompées jusqu'à présent. Les températures ont grimpé jusqu'à 38°C ce vendredi. Météo-France a relevé vers 17h des températures atteignant 39,3°C à Vailhan dans l'Hérault, 37,5°C à Saintes (Charente-Maritime), 36,7°C à Narbonne et plus de 35°C à Toulouse, Nantes et Rennes, selon des valeurs provisoires. La chaleur s'est répandue progressivement vers le centre et l'est du pays. Même à la tombée de la nuit, la fraicheur n'est pas parvenue à revenir : il s'est avéré difficile de descendre sous la barre des 20°C, surtout dans les grandes agglomérations. Dès le lever du jour, des températures de 20 à 23°C ont été ressenties.

À quoi s'attendre ce weekend ?

Si la canicule est déjà présente, le pic d'intensité de la chaleur est attendu ce week-end, en particulier en milieu de journée de samedi 21 juin. L'atmosphère est très pesante. Les très fortes chaleurs toucheront la quasi-totalité du pays, dont le bassin parisien et tout le centre-est. Là où il sera possible de sentir un peu d'air, c'est la façade atlantique dès samedi pour Brest et Biarritz, et à partir de dimanche pour le reste de l'ouest. Les seuils de canicule seront atteints nuit et jour. Il fera 35°C à Paris ce samedi après-midi, 36°C à Lyon et 37°C à Clermont-Ferrand. Des pointes à 40°C sont possibles sur le midi toulousain, selon La Chaine Météo. Les températures "sont partout supérieures à 30 dans l'intérieur du pays, elles atteignent 35 à 38 dans l'intérieur de la Bretagne, sur les Pays de la Loire, voire 39 en Poitou-Charentes, sur le Lauragais", prévoit Météo-France pour la journée de samedi.

Dimanche, il fera encore très chaud du centre-est au nord-est. Un vent d'ouest plus frais pourrait commencer à se développer, permettant aux températures de baisser sur la côte atlantique. Le quart nord-ouest, jusqu'en Ile-de-France, sortira de l'épisode de canicule dans l'après-midi. 13 départements restent tout de même prévus en vigilance orange pour canicule. Il s'agit de l'Isère (38), du Rhône (69), de la Haute-Vienne (87), de la Charente (16), de la Vienne (86), de l'Indre-et-Loire (37), de la Sarthe (72), de la Mayenne (53), du Maine-et-Loire (49), de la Loire-Atlantique (44), de la Vendée (85), des Deux-Sèvres (79) et de la Charente-Maritime (17). Lundi, des orages toucheront l'est et le sud-est du pays et cette journée pourrait marquer la fin de la vague de chaleur.

Les conséquences et les victimes de la vague de chaleur

Mais cette vague de chaleur n'est pas sans conséquences. À Ussel en Corrèze, où les températures avoisinaient encore 29°C en début de soirée vendredi, un enfant d'un peu plus d'un an, laissé dans une voiture stationnée au soleil, a dû être hospitalisé dans un état grave, selon les pompiers et le parquet, qui a ouvert une enquête. La victime, souffrant de déshydratation, a été héliportée en "urgence absolue", rapporte l'AFP. EDF a anticipé pour sa part de possibles baisses de production sur le site de la centrale nucléaire de Bugey (Ain), en raison des températures élevées du Rhône, qui refroidit l'installation.

Plusieurs départements ont émis des alertes concernant la pollution à l'ozone ce samedi, notamment en Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Occitanie. À Lorient (Morbihan), l'agglomération a décidé de la gratuité de ses transports en commun.