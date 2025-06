Vigilance canicule : jusqu'à 38 degrés annoncés, 15 départements menacés

Ce vendredi, les températures remontent, notamment dans le sud de la France. 15 départements sont en vigilance pour canicule, dont 4 au niveau orange.

En direct

10:07 - Il fait déjà très chaud ce matin dans le sud ! Les températures sont très élevées sur l'arc méditerranéen dès la matinée. Selon La Chaine Météo, il fait déjà plus de 26 à 28°C dans la matinée. Au nord, les nuages sont plus nombreux et le soleil peine à se montrer. Quelques bruines tombent sur les côtes de la Manche.

08:15 - Où va-t-il faire le plus chaud ce vendredi ? Malgré les violents orages qui ont touché la France mercredi, les températures repartent à la hausse dès ce vendredi 27 juin. Il fait encore bon sur les bords de Manche avec entre 21 et 26 degrés et sur le reste de la moitié nord, les températures oscillent entre 26 et 31°C. Au sud, les 30°C sont souvent dépassés, mais il fait très chaud sur l'arc méditerranéen. C'est vraisemblablement dans l'Hérault, placé en vigilance orange avec les Pyrénées-Orientales, le Gard et les Bouches-du-Rhône, qu'il va faire le plus chaud cet après-midi. A Montpellier, il fera 37°C, avec une possible pointe à 38°C. À Béziers, il fera aussi 36°C. Dans le Gard, il fera autour de 35 degrés, notamment à Nîmes, tout comme à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. 34°C sont annoncés à Marseille pour les Bouches-du-Rhône.

26/06/25 - 23:41 - Hier, 15 000 éclairs en 24 heures La journée d’hier a été marquée par des orages violents et très nombreux à travers le pays. 15 000 éclairs ont été comptabilisés, des pluies torrentielles sont tombées sur la France avec, parfois, des grêlons d’une taille démesurée. Parfois, sur certaines zones, l’équivalent d’un mois de pluie s’est déversé en une heure. Comment expliquer la violence de cet épisode orageux ? TF1 info rapporte que ces orages sont appelés "orages spectaculaires". Ils sont nourris par de très fortes chaleurs, à l’image des canicules vécues en France ces derniers jours. Une fois formés, la vitesse des orages ne cesse de s’accélérer. De fortes rafales adviennent en raison de l’air froid qui est plus léger que l’air chaud et donc, plus la différence de température entre les deux courants aériens est importante, plus l’orage sera violent.

26/06/25 - 23:17 - Dernier bilan humain des orages d’hier Les violents orages qui ont balayé la France hier, le mercredi 25 juin, ont fait deux morts et 17 blessés. Dans le Tarn-et-Garonne, deux arbres se sont abattus sur un adolescent qui était venu se baigner dans un cours d’eau avec sa famille. En Mayenne, un motard de 59 ans est également mort à la suite d’une chute d’arbre due à l’orage. Au total, hier, les pompiers ont réalisé près de 2 500 interventions dans tout le pays.

26/06/25 - 23:05 - Un nouveau pic caniculaire en début de semaine prochaine ? Jeudi a été marqué par une baisse des températures par rapport à la canicule des derniers jours dans de nombreux départements français. Toutefois, Météo France prévient que les températures devraient remonter progressivement à partir de vendredi. Un pic caniculaire est même prévu en début de semaine prochaine. Météo France rappelle aussi que les fortes chaleurs présentent un risque pour la santé. Il est donc primordial de prendre des précautions : rester au frais, boire de l'eau, privilégier les activités douces et sans effort, éviter l'alcool... En cas de malaise, appeler le 15 reste la meilleure option.