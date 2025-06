Vigilance orages et chaleur en France : grêles et pluies violentes dans ces départements

Météo-France place ce mercredi 25 juin une cinquantaine de départements en vigilance orange. Alors que le "pic caniculaire" va être atteint, de violents oranges sont attendus dans la journée sur une large partie du pays.

Après une nouvelle hausse des températures ce mardi, le pic de chaleur va bel et bien être atteint de mercredi 25 juin. 49 départements ont été placés en vigilance orange pour orages et canicule. Météo-France fait part d'un "pic caniculaire, avec un vent très chaud qui repasse au sud". Les températures maximales, en nette hausse, atteignent 36 à 38°C, notamment sur le sud du Rhône et le nord de l'Isère. On attend 38°C dans les agglomérations de Lyon et Grenoble. l’Isère et le Rhône, sont placés en vigilance orange pour la canicule ce mercredi.

Concernant les orages, une "franche dégradation orageuse marquée" est attendue selon la station météorologique, avec des orages parfois violents sur un très large axe central du pays. Sont concernés par la vigilance orange pour "orages" : l'Aisne, l'Allier, l'Aube, l'Aveyron, le Calvados, le Cantal, la Charente, le Cher, le Corrèze, la Côte-d'Or, la Creuse, la Dordogne, l'Eure, l'Eure-et-Loir, la Haute-Garonne, le Gers, l'Indre, l'Indre-et-Loir, le Loir-et-Cher, la Loire, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Nièvre, l'Oise, l'Orne, le Puy-de-Dôme, la Saône-et-Loire, la Sarthe, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vienne, la Haute-Vienne, l'Yonne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

Les orages se déclenchent en deuxième partie d'après-midi, et plutôt en soirée en allant vers l'Ile-de-France, la Champagne et la Picardie. Les enjeux concernent les fortes intensités pluvieuses (30 à 50 mm en 1 à 2 heures). Météo-France prévoit même des chutes de grêle, et des rafales pouvant dépasser les 100 km/h, voire jusqu'à 120 km/h.

Après ce passage orageux, une baisse très significative des maximales est attendue jeudi, avec un retour à des températures voisines des 30°C. Mais dès vendredi, la masse d'air se réchauffe à nouveau, annonçant un week-end assez chaud. Si ces vagues de chaleur sont précoces, la France semble se diriger vers un "été caniculaire", selon le ministre chargé de la Santé Yannick Neuder. "On parle de plus de 10 degrés de différence par rapport à la même période", l’année dernière. Cette affirmation est basée sur une étude de Météo France, qui étudie plusieurs scénarios possibles pour les prochains mois. Dans 60 % d’entre eux, la France va connaître des températures plus hautes que les normales de saison.