L'argent des agriculteurs détourné, un scandale qui impacte l'UE d'une manière inédite

Plusieurs dizaines de millions d'euros normalement versés par l'Union européenne aux agriculteurs ont été détournés et ne sont jamais arrivés dans les poches des exploitants agricoles.

Il s'agit de "la plus vaste fraude agricole de ces dernières années" selon le média Politico. Des dizaines, voire des centaines, de millions d'euros issus des fonds de la politique agricole commune (PAC) de l'Union européenne ont été malversés entre 2017 et 2024. L'affaire a éclaté ces derniers mois et a entraîné l'ouverture d'une nouvelle enquête du Parquet européen (European Public Prosecutor's Office, EPPO) pour débusquer un "système de fraude organisée".

La PAC qui offre des financements et délivre des subventions aux agriculteurs européens a été abusée par "de fausses déclarations de propriétés ou de locations de pâturages éligibles aux subventions" rapporte Le Monde. Des supposés agriculteurs déclaraient gérer des terrains agricoles sur des lieux s'avérant être des "terrains publics" souvent éloignés de la population et des habitations. Des abus qui ont commencé en 2017 grâce à une brèche administrative créée par une nouvelle réglementation européenne révisant la notion de "terre à pâturages" et la rendant plus large. Depuis 2017, le nombre d'inscriptions frauduleuses de faux agriculteurs auprès de la PAC a considérablement augmenté, notamment en 2019.

L'EPPO, qui mène les investigations, n'a pas encore communiqué sur le montant de la fraude et du préjudice pour ne pas "compromettre l'issue de l'enquête en cours", mais le média Politico évoque la somme de 45 millions d'euros pas an, soit 360 millions si la fraude a bel et bien duré huit ans entre 2017 et 2024.

C'est en Grèce que cette fraude a été largement mise en place et repérée, notamment sur l'île de Crète. Les chiffres du ministère de l'Agriculture grec rapportés par Le Monde parlent d'eux-mêmes : rien que pour l'élevage d'ovins environ 7,8 millions de têtes ont été déclarées par l'ensemble des agriculteurs enregistrés, y compris les fraudeurs, en 2025 contre 2,4 millions de têtes en 2020. Un cheptel, aussi conséquent que tous les élevages français réunis, qui nécessite 1,6 million d'hectares de pâturages pour être élevé. Or, l'île de Crète ne fait que 8,5 kilomètres de superficie, soit moitié moins que l'espace nécessaire et encore moins si on tient compte des zones d'habitation.

Ces déclarations frauduleuses ont conduit au versement de 67% des subventions de la PAC aux agriculteurs frauduleux de Crète, les 23% restants étant répartis entre tous les autres exploitants agricoles de Grèce selon un député de l'opposition grecque. Une fraude qui a coûté cher aux agriculteurs honnêtes et victimes de la supercherie comme l'explique Moschos Korasidis, le directeur général de l'Union des coopératives agricoles en Grèce : "Ce sont bien l'ensemble des agriculteurs grecs qui ont été lésés, puisque, à mesure de la multiplication des fraudeurs, les fonds reçus de la Réserve nationale s'amenuisaient en se divisant pour tous".

L'enquête du Parquet européen, et les précédentes justifiées par des signalements faits dès 2018, a permis d'engager des poursuites contre une centaine de personnes accusées d'avoir illégalement bénéficié des subventions de la PAC à hauteur de 2,9 millions d'euros, mais beaucoup reste à faire pour retrouver tous les auteurs de fraudes. L'enquête implique aussi "des membres du conseil d'administration et des fonctionnaires de l'Opekepe [l'agence grecque de paiement des régimes d'aide de la PAC, ndlr]", supervisée par le ministère de l'Agriculture. Cette dernière aurait fermé les yeux sur de nombreux signalements effectués par les agriculteurs, et même par l'Union des coopératives agricoles selon Moschos Korasidis.

En 2024, en guise de dédommagement, la Commission européenne a exigé que la Grèce rembourse à Bruxelles 283 millions d'euros selon Politico. L'organisme européen a considéré que les dépenses effectuées par la PAC ne respectaient pas les critères des subventions.