Résultat EuroDreams : le tirage du jeudi 19 juin 2025, 20 000 euros par mois en jeu [EN DIRECT]

EURODREAMS. Retrouvez les résultats du tirage de l'EuroDream du jeudi 19 juin. La Française des Jeux vous offre la chance de remporter la somme de 20 000 euros par mois pendant 30 ans, soit 7 200 000 euros.

EuroDreams est un nouveau tirage qui a été récemment proposé par la FDJ. Pour participer, il faut être majeur. Les tirages ont lieu deux fois par semaine à l'instar de l'EuroMillions et du Loto. Pour jouer, il suffit de choisir six numéros sur votre grille qui en compte 40, puis de sélectionner un numéro Dream parmi les cinq proposés. En cas de victoire, le parieur obtient une somme pouvant aller jusqu'à 20 000 euros par mois pendant une durée de 30 ans. Si le joueur qui tente sa chance obtient deux numéros justes, alors il gagne 2,50 euros. Il existe une grille simple à 2,50 euros et une grille multiple où le prix de la grille est calculé de manière automatique en fonction du nombre de numéros choisis.

Pour jouer, il y a deux options. Soit il faut se rendre dans un point de vente, puis remplir un bulletin en papier. Avec l'option flash, il est possible de jouer des numéros de manière aléatoire. Soit il est possible de jouer en ligne par internet ou via l'application FDJ. Pour jouer en ligne, le principe est le même qu'avec un bulletin papier. Quelle que soit la méthode, il est possible de jouer jusqu'à 20 h 15 le jour du tirage. Les tirages EuroDreams se déroulent le lundi soir et le jeudi soir, vers 21 h. L'annonce des résultats est ensuite mise en ligne aux alentours de 22 heures. Ils sont consultables via le site ou l'application de la FDJ. Les résultats seront affichés ci-dessous dès leur publication.