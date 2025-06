La SNCF a-t-elle vraiment mis 100 euros d'amende à un voyageur pour une erreur de billet de 10 centimes ?

Julien, un usager de la SNCF, s'est vu infliger une amende de 100 euros, le soir du lundi 16 juin. Son tort : avoir acheté un billet à 5 euros au lieu de 5,10 euros. En plus de l'amende, il a été verbalisé pour outrage à agent.

Julien a connu une mésaventure pour le moins désagréable, lundi 16 juin, alors qu'il voyageait dans un TER avec sa compagne. Après avoir acheté son billet de train combiné TER-TGV afin de rentrer depuis Bordeaux jusqu'à Paris pour la somme de 274 euros, le couple monte ensuite dans le TER précédent, raconte Le Parisien. Une erreur qui coûtera cher à Julien : une amende de 100 euros. Alors qu'ils se font contrôler, l'agent SNCF à bord explique à Julien et sa compagne que les billets achetés concernent un train à "petit prix". Du fait que le train pris n'est pas concerné par la promotion, une différence de 10 centimes s'applique entre le départ à l'origine et le train précédent que Julien et sa compagne ont pris. En dépit des 10 centimes de différence entre la promotion et le prix qui s'applique normalement, Julien est verbalisé. "À aucun moment nous avons vu qu'il s'agissait d'une promotion ! Ce n'était pas précisé quand nous avons acheté le billet combiné. J'ai fait face à un mur", explique Julien. Il raconte aussi qu'il a refusé de payer et qu'il s'est emporté face à l'agent SNCF. Cela lui a valu un PV pour outrage à agent ainsi qu'un appel à la police ferroviaire.

"Il n'est pas possible d'insulter nos agents en toute impunité"

Interrogée par BFM Business, une porte-parole de la SNCF s'explique : "Il n'est pas possible d'insulter nos agents en toute impunité [...] Ce n'est pas une question de montant mais d'absence de titre de transport valide. Un billet TER est en général valable un jour sur tous les trains et cars circulant sur le trajet choisi, sauf lorsqu'il s'agit de Billets Petit Prix qui sont disponibles sur certains trains à certaines heures", ajoute la porte-parole de la SNCF. Concernant l'amende, la porte-parole poursuit en expliquant que la procédure a été justement appliquée et a rappelé que les injures envers agent ne sont pas tolérées : "Notre agent a donc appliqué la procédure en verbalisant le voyageur pour titre de transport non valide, malgré la faible différence de prix relevée ici. En revanche, il n'est pas possible d'insulter nos agents en toute impunité, nous assumons d'être particulièrement fermes lorsque nos agents ont à subir des comportements outrageux". Contacté par BFM, Julien se défend en expliquant qu'il y a une "pratique commerciale trompeuse lors de la vente de billets de train combinés". Il explique ainsi qu'à aucun moment du parcours d'achat, "une information claire et visible ne m'a été présentée pour m'avertir que le billet TER était un billet à tarif "promo" ou "petit prix"". Il a donc déposé plainte auprès de la DGCCRF qui s'occupe de la répression des fraudes. Au contraire, la SNCF a indiqué que "les modalités de voyage des billets petits prix sont bien visibles sur le site SNCF Connect lors de la recherche de trajet".