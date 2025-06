Résultat du EuroMillions (FDJ) : le tirage du vendredi 20 juin 2025, 17 millions d'euros en jeu[EN DIRECT]

EuroMillions • Ce vendredi 20 juin, tentez de remporter au tirage de l'EuroMillions de la FDJ. Découvrez les résultats de l'EuroMillions en direct.

Ce vendredi 20 juin, le tirage de l'EuroMillions de la Française des Jeux (FDJ) pourrait permettre de gagner un jackpot de 17 millions d'euros. Il s'agit de la mise minimale à la suite d'un précédent tirage remporté. Une belle somme qui, pour être gagnée, nécessite que la personne qui souhaite tenter sa chance participe au jeu. La condition la plus importante est que le futur ou la future participante soit majeur. Cela étant dit, pour jouer, il faut que le participant se rende dans un point de vente pour remplir une grille papier ou bien qu'il remplisse une grille via l'application internet de la FDJ. Pour remplir une grille, il suffit de choisir cinq numéros et deux étoiles, ou de cocher une grille flash, et de valider son bulletin. Pour jouer, il faudra débourser au moins 2,50 €. Si l'option Etoile+ est sélectionnée ou le mode Multichances pour jouer en groupe, alors des frais supplémentaires sont demandés.

La probabilité de remporter la mise finale est assez faible, de l'ordre de 1 sur 139 millions. L'EuroMillions propose plusieurs rangs de gains donc même sans décrocher les cinq bons numéros et les deux étoiles, il est possible de gagner quelque chose. Grâce aux statistiques, on peut observer que des dizaines de milliers de joueurs français partent chaque semaine avec un gain. Retrouvez les résultats du tirage lorsqu'il sera officielelment sorti :