Résultat du loto (FDJ) : le tirage du samedi 21 juin 2025, 2 millions d'euros en jeu

LOTO. Retrouvez les résultats du loto de ce samedi 21 juin. La FDJ vous offre la chance de remporter la somme de 2 millions d'euros.

On est loin des sommes exceptionnelles récemment mises en jeu par la FDJ. La semaine dernière, 13 millions d'euros étaient à gagner au loto et 250 millions d'euros à l'EuroMillions. Ce samedi 21 juin, ce sont 2 millions d'euros qui sont à remporter au loto. Pas non plus de quoi cracher dans la soupe ! Même si 2 millions d'euros ne vous garantissent pas un changement de vie drastique, cette somme permet tout de même un confort pour le reste de votre vie ainsi que celle de vos enfants, et peut-être même de vos petits-enfants. De belles vacances quand vous le souhaitez, des travaux dans votre maison, une belle voiture… En cette journée de canicule sur la quasi-totalité de la France, vous pourriez trouver rafraîchissant une victoire au loto et 2 millions d'euros sur votre compte en banque ! Et puis 2 millions d'euros, c'est assez pour vous offrir 100 clios neuves. Si vous êtes d'humeur blagueuse, vous pouvez vous créer votre propre "flotte" de clios, peut-être même trouver 99 amis qui voudraient bien faire la course avec vous. En tout cas, vous avez de quoi vous faire plaisir !

Pour cela, il faut jouer. Alors rendez-vous sur le site ou l'application de la Française des Jeux. Pour les plus courageux qui voudraient aller dehors, vous pouvez aussi vous rendre en point de vente physique de la FDJ, mais attention aux horaires d'ouverture le week-end. Vous devez remplir au moins une grille en cochant 5 numéros sur 49 et 1 numéro chance sur 10. Si tous les numéros sont bons, c'est le jackpot ! Alors à vous de jouer !

