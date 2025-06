"Des nuits tropicales" : tous ces départements vont encore souffrir, la baisse des températures n'est pas pour tout de suite

Malgré la fin progressive de la canicule sur une grande partie de la France, plusieurs départements vont encore subir des "nuits tropicales" avec des températures minimales au-dessus des 20 degrés.

Ouf ? Pas tout à fait pour de nombreux Français ! Dimanche, l'intensité de la chaleur a été particulièrement marquée du centre à l'est, et particulièrement en région Auvergne-Rhônes-Alpes avec 38,7°C relevés à Balbigny (Loire), 37,9°C à Tiranges (Haute-Loire) ou encore 36,2°C à Lyon.

Si la journée de lundi marque une accalmie, le répit sur le thermomètre sera de courte durée sur une grande partie de l'Hexagone. L'épisode de canicule se termine peu à peu ce lundi sur la partie nord mais se prolonge encore sur certaines régions allant des Rhône-Alpes à la région Midi-Pyrénées ainsi qu'en Roussillon ou en Provence. Comme le souligne La Chaîne Météo, les températures maximales y ont frôlé les records pour un mois de juin, sans pour autant atteindre les niveaux historiques de 2019 et 2022.

La Chaîne Météo évoque même des "nuits tropicales" encore attendues, par exemple dans l'agglomération lyonnaise cette semaine. Par "nuit tropicale", les météorologues évoquent des nuits où les températures ne descendant pas en-dessous des 20°C. Ce sera donc le cas autour de Lyon et Grenoble où le mercure atteindra encore 22 à 25°C à l'aube. Et ce n'est pas tout ! Du centre-est à la vallée du Rhône jusqu'au Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, il fera encore très chaud en première partie de semaine et les très fortes chaleurs gagneront à nouveau du terrain mardi, atteignant la Loire.

© La Chaîne Météo

Quand le pic de chaleur est-il donc attendu ? Pas avant mercredi, qui marquera enfin une baisse générale (mais temporaire !) des températures, liée à l'arrivée d'un tout autre phénomène météo. Celui-ci sera aussi à surveiller puisqu'il s'agira d'orages, salvateurs pour la baisse des températures mais potentiellement violents dans certains secteurs.

La liste des départements maintenus en vigilance orange canicule lundi et mardi comprend ainsi l'Ain, l'Ardèche, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, le Gard, la Haute-Garonne, l'Isère, la Loire, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et le Vaucluse.

Les températures maximales devraient y atteindre 35 à 38°C lundi et encore largement dépasser les 30 degrés au fil de la semaine, à l'image des températures prévues à Bordeaux mardi (36 degrés selon Météo-France). C'est donc seulement jeudi matin, après le passage des orages et avec l'arrivée d'un air plus frais, que l'alerte canicule devrait être levée entièrement dans le sud du pays.