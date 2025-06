Malaise chez les scouts de France, la nouvelle cheffe ne plait pas à tout le monde

Marine Rosset a été élue présidente des Scouts et Guides de France à la quasi unanimité, mais sa nomination a déjà été critiquée par plusieurs membres haut placés de la communauté catholique.

Les Scouts et Guides de France ont une nouvelle présidente. Marine Rosset a été nommée à la quasi-unanimité des voix à la tête de l'institution catholique : 22 votes sur 24. Le choix qui s'est porté sur celle qui était jusqu'à présent vice-présidente du mouvement ne fait pourtant pas que des heureux aussi de la communauté catholique.

On ne compte pas les engagements militants et politiques de cette enseignante d'histoire et de géographie de 39 ans, et certains ne correspondent pas avec la pensée traditionnelle et conservatrice catholique. En tant qu'élue socialiste siégeant au conseil municipal du 5ème arrondissement de Paris, Marine Rosset, défend des idées progressistes. Lors des dernières élections législatives, sous la bannière de la Nupes en 2022 et sous celle du NFP en 2024, la candidate a fièrement défendu "les droits des femmes, des homosexuels [et] le droit à avorter". Elle s'élevait également contre ce qu'elle appelle la "peste brune" du Rassemblement national et plus largement de l'idéologie d'extrême droite.

Des engagements qui font écho à la vie personnelle de Marine Rosset qui est ouvertement homosexuelle et maman d'un petit garçon avec sa compagne. "Cet enfant a deux mères. Dans des pays déjà dirigés par l'extrême droite, comme l'Italie, notre famille n'existerait pas", déclarait la nouvelle présidente des Scouts et Guides de France dans le magazine des anciens de Sciences Po.

La nomination de Marine Rousset à la direction d'une grande association catholique peut surprendre de prime abord, mais les Scouts et Guides de France ont une réputation plutôt modérée, et même parfois progressiste. Ils ont donc de quoi se réjouir de leur nouvelle dirigeante qui a elle-même été scout, guide et cheftaine au fil des ans, jusqu'à rejoindre l'administration de l'association. La frange la plus conservatrice et radicale de la communauté catholique n'affiche pas le même enthousiasme. L'abbé Clément Barré, prêtre du diocèse de Bordeaux et membre de Scouts et Guides de France, a estimé sur X que "lorsqu'on aspire à exercer des responsabilités dans une association catholique", il est "essentiel de ne pas défendre publiquement des positions en contradiction avec l'enseignement de l'Église". Une référence aux engagements militants et politiques de Marine Rosset.

D'autres voix au sein des Scouts et Guides de France se sont dissociées du choix de Marine Rosset, à l'instar de l'aumônier général de l'association qui a expliqué au Monde ne pas pouvoir s'associer à la nomination de l'élue socialiste. Auprès du même journal, un prêtre membre des Scouts et Guides de France assure que le problème repose plus sur les "positions politiques" de la présidente que son orientation sexuelle. Marine Rosset est au fait que ses combats politiques peuvent être un obstacle à son arrivée à la présidence de l'association de jeunesse catholique et elle assure que "l'association ne sera jamais réduite à un seul parti [le PS] et [que] ces deux engagements sont distincts".

Fidèle à la devise des scouts - "toujours prêt" - la présidente de l'association a déjà répondu aux critiques avec une métaphore de scout : "Notre tente est large, et à ce titre, notre mouvement est précieux dans l'Église". Le ton est donné par l'ancienne cheftaine, les scouts n'ont qu'à suivre.