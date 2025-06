Une grève dans les transports début juillet peut perturber les vacances, préparez-vous à changer vos plans

Les contrôleurs aériens ont déposé un préavis de grève pour les 3 et 4 juillet. Ils réclament un renforcement des effectifs et la modernisation des techniques.

Les grandes vacances commencent le 5 juillet, mais nombreux sont ceux qui voulaient anticiper et partir quelques jours avant pour éviter l'affluence sur les routes, dans les gares et les aéroports. Il va probablement falloir changer de plans. En effet, le syndicat professionnel UNSA-ICNA a déposé un préavis de grève, dimanche 22 juin, pour les 3 et 4 juillet, apprend-on lundi 23 juin : "Tous en grève !". Deuxième syndicat représentatif des contrôleurs aériens, il "appelle à un changement de cap pour renforcer les effectifs, faire aboutir les projets de modernisation technique et remettre les priorités opérationnelles au cœur des décisions", apprend-on dans un communiqué.

La Direction générale de l'Aviation civile pointée du doigt

Les techniques managériales et la prise de décision de la Direction générale de l'Aviation civile lui sont reprochées, et c'est la goutte de trop pour les contrôleurs aériens : "Depuis des mois, notre métier est attaqué de toutes parts. Trop c'est trop !" L'UNSA-ICNA "dénonce les dérives managériales au sein de la Direction des services de la navigation aérienne, dont le mode de management autoritaire, brutal, reniant ses engagements et déconnecté des réalités opérationnelles, entretient un climat de pression constante et de défiance incompatible avec les exigences en matière de sérénité et de sécurité du métier de contrôleur aérien".

Le syndicat insiste sur le manque d'effectifs qui serait "la cause première des retards et du manque de performance". La politique de recrutement est également jugée comme "défaillante". Ceux qui doivent prendre l'avion en direction ou au départ de la France durant les journées concernées pourraient être impactés. Il est conseillé d'anticiper et d'arriver plus tôt à l'aéroport ainsi que de prévoir des retards sur l'heure d'arrivée.