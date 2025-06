Résultat du loto (FDJ) : le tirage du lundi 23 juin 2025, 3 millions d'euros en jeu

LOTO. Retrouvez les résultats du tirage du loto de ce lundi 23 juin. Avez-vous remporté les 3 millions d'euros mis en jeu ?

Il n'y a pas eu de gagnant au tirage de samedi dernier, alors le jackpot augmente d'un million d'euros ce lundi 23 juin pour le tirage du loto. Un million d'euros en plus, c'est un million de raisons de plus de tenter votre chance ce soir de remporter les 3 millions d'euros mis en jeu par la Française des Jeux. Avec 3 millions d'euros, vous pourriez enfin avoir cette magnifique maison dont vous rêvez, avec chacun sa chambre et même une salle de bain par personne, pour ne plus jamais avoir à faire la queue le matin ! Vous pourrez même vous payer de superbes vacances à chaque fois que vous le voudrez ! Tahiti, la Grèce, le Grand Canyon, Sydney… Tout est possible avec 3 millions d'euros ! Et si vous n'avez pas gagné le jackpot, il vous reste l'opportunité de faire partie des 10 gagnants tirés au sort pour remporter la somme de 20 000 euros ! Ça ne fera pas de vous des millionnaires, certes, mais il ne faut jamais dire non à 20 000 euros.

Pour jouer au loto, vous devez vous rendre sur le site ou l'application de la FDJ. Vous pouvez aussi aller en point de vente physique de la Française des Jeux pour remplir votre grille ou demander votre flash. Vous devrez ensuite cocher 5 numéros sur une liste de 49 et un numéro chance sur une liste de 10. Si tous les numéros sont bons, c'est le jackpot ! Pour 2,20 euros misés, ça vaut le coup ! Sinon, il reste la chance que personne n'ait gagné et que le jackpot du loto de mercredi passe à 4 millions d'euros !

Les résultats