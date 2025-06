Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 24 juin 2025 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Un jackpot de 26 millions d'euros a été mis en jeu par la FDJ mardi 24 juin 2025. Découvrez les résultats de l'Euromillions en direct.

Le tirage de l'Euromillions du 24 juin 2025 fera-t-il des heureux gagnants ? Le jackpot à remporter est de 26 millions d'euros. Habituellement, la cagnotte minimum est de 17 millions d'euros. Mais, n'ayant pas été remportée vendredi 20 juin, la mise a été ajustée. Elle est donc maintenant de 26 millions d'euros pour le tirage de ce soir, mardi 24 juin 2025. Quels participants parviendront à trouver les bons numéros dans le bon ordre ? Une fois publiés, les résultats seront consultables ci-dessous :

Pour participer au tirage, il faut choisir cinq numéros entre 1 et 50, puis deux étoiles entre 1 et 12. Une grille coûte 2,50 euros. Il est également possible d'opter pour l'option My Million. Elle garantit un gagnant à un million d'euros à chaque tirage. Pour jouer, il faut avoir 18 ans révolus. Les chances de décrocher le jackpot à l'Euromillions sont d'environ 1 sur 139 millions. À part le jackpot, de nombreux gains existent par ailleurs. Enfin, ne pas trouver les bons numéros dans l'ordre n'est pas une fatalité : avec cinq numéros sans les étoiles, il y a quand même une chance sur trois millions de gagner. Jouer reste un jeu de hasard : il n'existe aucune méthode pour garantir une victoire.