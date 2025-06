Résultat du loto (FDJ) : le tirage du mercredi 25 juin 2025, 4 millions d'euros en jeu [EN DIRECT]

LOTO. Retrouvez les résultats du tirage du loto du mercredi 25 juin 2025. La Française des Jeux offre la possibilité de remporter 4 millions d'euros.

Est-ce qu'il y aura de heureux élus pour remporter le jackpot de 4 millions d'euros mis en jeu par la FDJ ce mercredi 25 juin 2025 ? Même si la Française des Jeux a habitué à des sommes à gagner plus importantes, 4 millions d'euros pourraient permettre aux plus chanceux de se payer de très belles vacances pendant quelques années et pourquoi pas une nouvelle maison et une belle voiture ? Retrouvez les résultats du loto dès leur publication ci-dessous :

Pour avoir la chance de remporter une belle somme ce mercredi soir : il faut jouer et, pour cela, il faut être majeur. Si cette condition est remplie, la personne qui souhaite participer pourra se rendre sur le site ou l'application de la FDJ pour remplir une grille de loto ou obtenir un flash. Il est également possible de se rendre chez un buraliste agréé à la FDJ. La grille vous coûtera 2,20 euros pour cinq numéros et un numéro chance. Si le joueur souhaite remplir une grille multiple, vous permettant de cocher plus de numéros, il faudra ajouter quelques euros afin d'augmenter ses chances. Tentez votre chance pour rejoindre le club restreint des personnes devenues millionnaires grâce au Loto. Alors, pourquoi pas vous ?