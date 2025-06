Deux millions de personnes mieux soignées ? Des mesures de lutte limitées contre les déserts médicaux

Le ministre de la Santé, Yannick Neuder, dévoile des mesures visant à limiter les déserts médicaux. Aujourd'hui, 87 % du territoire est touché par une pénurie de médecins.

Comment lutter contre les déserts médicaux ? C'est l'une des grandes questions de ces dernières années, et même des quinquennats successifs, pourtant, aucun n'a su trouver la clef. Si les mesures envisagées par le gouvernement ne font pas l'unanimité - principalement du côté des soignants qui veulent avoir le choix de l'endroit où ils exercent - des avancées concrètes sont mises en place, bien que relativement limitées.

Vendredi 27 juin 2025, le ministre de la Santé, Yannick Neuder, a dévoilé une carte avec les 151 zones qui vont bénéficier d'une aide bien particulière. Dès septembre, sur la base du volontariat, des médecins généralistes seront envoyés dans ces zones désertiques jusqu'à deux jours par mois. Une "première étape" qui ne réglera pas le problème des déserts médicaux, reconnaît le ministre auprès de BFMTV, mais cette mesure devrait profiter à 2 millions de patients à travers la France. Ce dernier souhaite un sursaut d'"engagement collectif au 1er septembre", après la mise en place de cette mesure.

Près de 4 000 "nouveaux" médecins

Mais cela reste loin d'être suffisant, et Yannick Neuder en a conscience. Une mesure gouvernementale a même été adoptée le 25 avril dernier pour rendre cette mission de deux jours par mois "obligatoire" pour les médecins exerçant dans des zones hors déserts médicaux.

Le système reste à "rôder", selon le ministre. En effet, il faut encore "trouver les lieux, ces maisons médicales, ces bureaux qui sont disponibles pour accueillir les patients". Cela sera d'ailleurs très utile dans les mois et années à venir. "Ces cartes permettent aussi de travailler les lieux où vont pouvoir s'installer 3 700 docteurs juniors, des médecins nouveaux" qui "n'arriveront qu'en novembre 2026", explique-t-il.

Des nouveaux médecins qui devraient être de plus en plus nombreux au vu des mesures adoptées ces dernières années, visant à former plus de médecins. La dernière en date est celle du 18 juin 2025. Il s'agit d'une réforme de l'accès à la deuxième année de médecine. Yannick Neuder souhaite aussi "récupérer les étudiants français qui sont partis à l'étranger, en Roumanie, en Espagne", pour faire leurs études de médecine. Cela représenterait 50 000 médecins de plus d'ici 2027. Une idée supplémentaire pour tenter d'améliorer le quotidien de millions de patients, dans l'attente de soins sur le territoire français.