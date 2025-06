Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 27 juin 2025 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Ce vendredi 27 juin au soir, le tirage de l'Euromillions permettra de gagner un jackpot de 39 millions d'Euros. Allez-vous trouver les bons résultats ?

Le tirage Euromillions de ce vendredi 27 juin promettait aux gagnants une belle somme. Ce soir, 39 millions sont en jeu au tirage de l'Euromillions proposé par la Française des jeux (FDJ). Y aura-t-il un grand gagnant ? Le résultat sera connu aujourd'hui au cours de la soirée. Si les bons numéros ne sont pas trouvés ce soir, le jackpot sera remis en jeu pour le mardi de la semaine suivante. À présent, libre à chacun de tenter sa chance pour le prochain rendez-vous comme pour le tirage de ce soir. Une fois les résultats connus, vous pourrez les trouver ci-dessous :

boVous avez jusqu'à 20 h 15 pour vous rendre chez un buraliste agréé par la FDJ ou bien en ligne sur le site internet de la Française des jeux ou sur l'application. Une fois cela fait, il suffit de cocher cinq chiffres, compris entre 1 et 50, et deux numéros étoile parmi les 12 disponibles sur la grille. Il est également possible de cocher davantage de chiffres sur une même grille. Cela permet de maximiser ses chances de gagner. Néanmoins, le prix n'est pas le même. Plus on coche de chiffres ou de numéros étoile, plus le coût de la grille augmente. Dès 2,50 Euros de base, on peut facilement arriver à plusieurs dizaines, voire centaines d'Euros ! Même si cela ne garantit en rien une victoire. Il est utile de se rappeler qu'il existe plus de 139 millions de combinaisons à l'Euromillions. Bonne chance à vous quand même !